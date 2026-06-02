Incendio en La Anónima: masivo corte de luz afecta en Cipolletti

Por seguridad y ante la magnitud del siniestro, Bomberos Voluntarios solicitaron la interrupción de un alimentador troncal de Edersa. Hay baja visibilidad en la zona sur y se evalúan maniobras de contingencia.

Un incendio de grandes proporciones se inició alrededor de las 3 de la madrugada de este martes en los galpones y depósitos de la empresa La Anónima , ubicados sobre la calle Tres Arroyos de la localidad de Cipolletti .

Debido a la gravedad del siniestro y por estrictas cuestiones de seguridad pública, se determinó el corte inmediato del suministro eléctrico en un amplio sector urbano.

La suspensión del servicio se hizo efectiva luego de que los equipos operativos de la distribuidora Edersa interrumpieran el funcionamiento de un alimentador troncal en 13,2 kV , respondiendo de forma directa a la solicitud de los Bomberos Voluntarios involucrados en el combate de las llamas.

Los sectores damnificados por este corte de energía eléctrica comprenden el barrio Manzanar, el barrio Santa Clara (de forma parcial), el barrio Mariano Moreno (de forma parcial) y el barrio Belgrano (de forma parcial). Asimismo, la falta de suministro afecta a la calle Toschi en su totalidad, proyectándose desde su inicio hasta la ruta Nacional 22, incluyendo también a todos los sectores aledaños. Debido a la falta de electricidad y a una persistente llovizna que cae sobre la ciudad, la visibilidad en toda el área cercana al sur del incidente es sumamente escasa.

Maniobras operativas y el despliegue del operativo

Frente a este escenario, los operarios de la distribuidora energética ya se encuentran trabajando en el lugar del siniestro. Actualmente, se analizan minuciosamente las posibilidades de realizar maniobras operativas en la red para abastecer de energía a los sectores afectados de manera alternativa, mientras los equipos de emergencia culminan con la mitigación del fuego.

El operativo general cuenta con un fuerte despliegue en el que participan activamente dotaciones de Bomberos de distintas localidades de la región, personal de la Policía y empleados del área de Protección Civil municipal. Para garantizar la seguridad del perímetro y facilitar las tareas de control, las autoridades procedieron a cortar el tránsito vehicular en las calles Tres Arroyos y Fernández Oro.

Incendio deposito La Anónima

Daños materiales y riesgos en la zona

La intensidad del fuego provocó el colapso y derrumbe de una parte de las instalaciones del depósito de mercaderías, extendiéndose también hacia construcciones precarias ubicadas en los laterales. Durante el siniestro se han registrado fuertes explosiones y fogonazos que iluminaban la oscuridad, lo que llevó al personal de seguridad a exigir el distanciamiento preventivo de la zona por el riesgo latente de caída de elementos sólidos que vuelan por los aires.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas de gravedad entre los equipos civiles ni de rescate. No obstante, trascendió que un trabajador de la firma comercial debió ser asistido en el lugar por profesionales del SIARME a raíz de la inhalación de humo. Si bien la escasa iluminación impide dimensionar con exactitud el nivel definitivo de los daños, testimonios recogidos en el sitio indican que las pérdidas materiales serían totales. Las causas que originaron las llamas serán determinadas una vez concluidos los peritajes correspondientes.