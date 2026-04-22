Descubren en Río Negro un "abuelo" de los lagartos: hallazgo único en Sudamérica

Encontraron en la Formación Allen el lagarto más completo del Cretácico tardío en Sudamérica: es único por su estado de conservación.

El hallazgo se confirmó en la Formación Allen. Foto: Gentileza.

Un equipo de científicos halló en la Formación Allen el lagarto más completo del Cretácico tardío en Sudamérica, un descubrimiento que ya genera impacto en la comunidad científica.

La nueva especie fue bautizada como Paleoteius lakui y se destaca por conservar partes del cráneo, vértebras y huesos de las extremidades, algo extremadamente raro para este tipo de reptiles.

El hallazgo es clave porque los registros de lagartos mesozoicos en el hemisferio sur son muy escasos. Mientras en el norte se conocen más de 150 especies , en esta región los fósiles son excepcionales .

Además, su diminuto tamaño —con un cráneo de apenas 2 centímetros— explica por qué este tipo de restos suele pasar desapercibido.

Un “abuelo” de los lagartos actuales

El nombre de la especie no es casual: “paleo” significa antiguo, “teyú” refiere a lagarto en guaraní y “lakui”, en mapuche, quiere decir “abuelo”.

Este pequeño reptil, de unos 15 centímetros, tenía mandíbulas con numerosos dientes finos, lo que sugiere una dieta basada en insectos.

Un ecosistema perdido en el tiempo

El fósil proviene del yacimiento Salitral Ojo de Agua, en Río Negro, una zona que en tiempos de dinosaurios estaba formada por lagunas cercanas al mar y rodeadas de vegetación.

Allí también se encontraron restos de mamíferos, serpientes, ranas y dinosaurios, lo que permite reconstruir con gran detalle ese antiguo ambiente.

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Tecnología de punta para mirar el pasado

El estudio fue liderado por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales junto a otras instituciones, y contó con apoyo de la National Geographic Society.

Para analizar el fósil sin dañarlo, se utilizó microtomografía computada con colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que permitió reconstrucciones digitales en 3D con gran precisión.

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Un aporte clave para la ciencia

Los investigadores lograron ubicar a este lagarto dentro del grupo Scincomorpha, ampliando el conocimiento sobre la evolución de los reptiles en el antiguo supercontinente Gondwana.

El descubrimiento sugiere que estos animales ya eran mucho más diversos antes de la gran extinción del final del Cretácico, y posiciona a Río Negro como un punto clave para la investigación científica a nivel mundial.