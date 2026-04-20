Descubren en el Alto Valle un "cocodrilo" de hace 85 millones de años y sorprende a la ciencia

El hallazgo de fósiles en la región revela cómo eran estos animales prehistóricos, muy distintos a los actuales y adaptados a la vida terrestre.

Un equipo de investigadores del CONICET realizó un hallazgo clave en la provincia de Río Negro : restos fósiles de un antiguo cocodrilo que vivió hace unos 85 millones de años .

El descubrimiento abre nuevas puertas para entender cómo evolucionaron estos reptiles en la Patagonia . Los restos aparecieron en el Área Natural Protegida Paso Córdoba , ubicada en General Roca .

Allí, el becario Facundo Riguetti detectó un fragmento de cráneo que dio inicio a una excavación más amplia. Con el avance de los trabajos, comenzaron a aparecer vértebras , partes de las extremidades y otros huesos. "A partir de ese momento, comenzamos a abrir hacia los laterales para evaluar la extensión del fósil, es decir, determinar cuánto material se había preservado y así poder decidir la mejor forma de extraerlo. En un primer momento, y ante la aparente ausencia de otros restos, se resolvió retirar el cráneo", detalló Agustina Lecuona, investigadora del CONICET.

Un “cocodrilo” muy distinto a los actuales

Según explicó la investigadora Lecuona, los ejemplares de esa época no se parecían a los cocodrilos modernos. "En este caso solo tenemos el fémur casi completo, por lo que usando este parámetro se podría inferir un tamaño aproximado de un metro sin considerar la cola", explicó.

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Eran animales más pequeños, completamente terrestres y con una postura erguida, lo que les permitía moverse con mayor agilidad, similar a un mamífero.

La especie bajo estudio

Por las características encontradas, los científicos creen que podría tratarse de Notosuchus terrestris, una de las especies más comunes de la Patagonia en ese período.

Sin embargo, no descartan que se trate de una especie diferente, lo que aumentaría aún más la relevancia del hallazgo.

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Por qué es tan importante

El valor del descubrimiento no está solo en la antigüedad, sino en el estado de conservación.

Algunas partes del esqueleto halladas son poco frecuentes en otros ejemplares, lo que permitirá avanzar en estudios sobre su anatomía y su forma de desplazamiento.

Claves para entender el pasado

Este tipo de investigaciones permite reconstruir cómo era la vida en la región hace millones de años, en un ambiente muy distinto al actual, con zonas áridas y cursos de agua efímeros.

Cada nuevo fósil aporta información clave para comprender la evolución de las especies y el pasado de la Patagonia.

“Si, por el contrario, no se tratara de la especie mencionada, el hallazgo sería tan o más relevante, ya que se conocen pocas especies de cocodrilos en Paso Córdoba, y en estos casos, suelen estar representadas por un único ejemplar, tales como Comahuesuchus brachybuccalis o Wargosuchus australis”, concluyó la investigadora.