Una rionegrina, clave en un hallazgo gigante: descubren un dinosaurio de 70 millones de años

Participó de un hallazgo impactante en La Pampa: un titanosaurio de hasta 20 metros que podría cambiar lo que se sabe de la región.

El descubrimiento se registró en 25 de Mayo, La Pampa. Fotos: Gentileza (APN La Pampa).

Un hallazgo paleontológico de enorme magnitud sacude al mundo científico: restos de un titanosaurio que vivió hace unos 70 millones de años fueron encontrados en la localidad de 25 de Mayo .

Se trata de un ejemplar imponente , con una longitud estimada de entre 15 y 20 metros y un peso que podría alcanzar las 10 toneladas , lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en la región.

Detrás de este hallazgo hay una protagonista destacada: la joven investigadora Lucía Liria , oriunda de Catriel , quien forma parte del equipo científico que llevó adelante la excavación.

El trabajo se enmarca en su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), lo que posiciona a la científica como una figura emergente en la paleontología regional.

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Cómo fue el hallazgo del gigante prehistórico

El descubrimiento se produjo en la zona de Colonia Chica, un área que ya había sido identificada por su alto potencial fósil.

“Encontramos restos de costillas y patas de un saurópodo herbívoro de cuello y cola largos”, explicó el director del Museo Provincial de Historia Natural, Daniel Pincén.

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Por su parte, el paleontólogo Juan Porfiri, coordinador del equipo, destacó la relevancia del ejemplar: “Confirma el enorme valor paleontológico de la provincia”.

Un equipo con sello patagónico

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario que reunió a especialistas de distintas instituciones.

Participaron investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, el Museo Provincial de Historia Natural y el Museo Geominero local, consolidando un equipo con fuerte impronta regional.

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Además, el proyecto contó con el respaldo del Gobierno de La Pampa y autoridades municipales.

Lo que puede revelar este descubrimiento

Los restos serán trasladados a laboratorios de la Unco para su análisis, donde podrían surgir nuevos datos sobre la megafauna que habitó la Patagonia hace millones de años. "Las muestras irán a laboratorios de la UNCo para análisis detallados, y planeamos nuevas prospecciones en esta área inhóspita pero prometedora", adelantó el paleontólogo Juan Porfiri, doctorado en Biología por la UNCo y coordinador del equipo.

El hallazgo no solo amplía el conocimiento científico, sino que también pone en primer plano el talento de jóvenes investigadores como Lucía Liria, cuyo trabajo podría abrir la puerta a nuevos descubrimientos en una de las zonas más prometedoras del país.