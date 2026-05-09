Viento extremo en Río Negro: el temporal voló el techo de un sanatorio y provocó destrozos

Las ráfagas de viento provocaron daños en diferentes ciudades de la costa rionegrina. La intensidad del temporal provocó la caída de árboles, daños en vehículos y tendidos eléctricos.

La intensidad del temporal provocó destrozos en vehículos y tendido eléctrico. También se desprendió parte del techo de un sanatorio.

El fuerte temporal de viento que se desató en todo el territorio de la provincia de Río Negro , afectó gravemente las ciudades como San Antonio Oeste, Las Grutas y Viedma , debido a los destrozos que provocó la fuerza de las ráfagas de viento . El temporal provocó daños en vehículos, tendido eléctrico, caída de árboles y hasta generó el d esprendimiento de un techo.

Los Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste realizaron intervenciones en diferentes puntos de la localidad para garantizar la seguridad de la comunidad.

Una de las situaciones más complejas sucedió en un sanatorio con el d esprendimiento del techo por la violencia del viento. El Policlínico Privado ubicado sobre calle Belgrano al 1.100 perdió parte de su estructura superior, que quedó tendida en el medio de la calzada.

La emergencia movilizó cuatro dotaciones y a una importante cantidad de personal. Una vez que llegaron los bomberos, encontraron las chapas desprendidas en plena vía pública y otras estructuras metálicas más pequeñas que amenazaban con desprenderse nuevamente.

temporale El temporal provocó destrozos en las ciudades costeras de Río Negro.

El operativo requirió el retiro de chapas caídas, el refuerzo de las otras piezas con tornillos autoperforantes y la colocación de peso sobre diferentes sectores del techo para impedir que haya nuevos desplazamientos de la estructura.

Otros incidentes que provocó el temporal

El temporal de viento provocó daños materiales en vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Fundamentalmente, en dos automóviles estacionado en el área, como un Fiat Cronos que sufrió daños en el techo y en la parte trasera del rodado, mientras que un Chevrolet Prisma Joy fue abollado en el techo y el baúl.

volo techo Cuando acudieron los bomberos se encontraron con las chapas tiradas en plena vía pública.

Uno de los primeros llamados que demostraron la intensidad del temporal se registró a las 14:30 horas, cuando Servicios Públicos alertó sobre la voladura de un techo de una vivienda emplazada sobre Mitre al 1.600.

Según informaron, el techo cayó en el patio lindero y provocó la destrucción total de un tanque de agua. Incluso, la zona fue reforzada con el retiro de las chapas y elementos volados para garantizar la seguridad de los transeúntes.

A partir del alerta, acudieron dotaciones del cuartel central, donde ejecutaron tareas tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Los bomberos apuntalaron tirantes afectados, retiraron restos de escombros y un termotanque que había sido desprendido por la intensidad del viento. Además, se colocó una lona de protección para evitar mayores daños.

temporal viedma La intensidad del viento provocó la caída de árboles y daños en la vía pública.

Destrozos en Las Grutas

El temporal también provocó destrozos en el arbolado urbano, que estuvo sumamente afectado. Una dotación de bomberos acudió a una vivienda ubicada sobre la calle San Cruz al 100, debido a un árbol que estaba a punto de caer sobre el techo de una casa.

Además, los bomberos realizaron una poda con cortes preventivos para evitar mayores daños para la familia residente.

En el caso de los bomberos de Las Grutas, señalaron que hubo al menos 14 intervenciones. Entre las situaciones reportadas, se computaron postes de luz afectados, árboles sostenidos únicamente por cables eléctricos y chapas desprendidas con riesgo de impacto sobre viviendas y vehículos.