El temporal destruyó una estación de servicios en el Alto Valle

El fuerte viento que azotó el Alto Valle provocó serios daños en el Alto Valle Este, donde también se registró una tormenta de lluvia intensa.

Un intenso temporal afectó a Villa Regina y Chichinales durante la tarde de este domingo, cuando en aproximadamente 20 minutos se registraron 38 milímetros de lluvia , acompañados por fuertes ráfagas de viento , que provocaron serios inconvenientes en distintos puntos del Alto Valle Este. Hubo daños graves en viviendas y una estación de servicios.

El fenómeno comenzó minutos después de las 17 del domingo y se caracterizó por una gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo , acompañada por intensas ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores, lo que provocó severos inconvenientes tanto en zonas urbanas como rurales.

Desde Edersa informaron que el temporal afectó especialmente a Chichinales y localidades aledañas, donde muchos árboles cayeron sobre líneas eléctricas, se quebraron postes de media y baja tensión y quedaron en el suelo cientos de metros de tendido eléctrico.

Según detallaron, las zonas rurales fueron las más perjudicadas debido a la vegetación existente. Las cuadrillas de la empresa continúan trabajando en distintos puntos, mientras que aclararon que los sectores urbanos ya cuentan con abastecimiento eléctrico normal, concentrándose ahora las tareas en áreas rurales.

En tanto, el Municipio de Villa Regina informó que no fue necesario evacuar personas, pero se continúa trabajando de manera conjunta con las cuadrillas de Edersa para restablecer paulatinamente el servicio eléctrico y atender las situaciones más críticas. Además, se realizaron tareas en distintos barrios, como Villa Alberdi, tras la caída de árboles.

El viento causó destrozos

El temporal provocó voladuras de techos, daños en viviendas y acciones solidarias entre vecinos que, durante la noche, se organizaron para realizar arreglos de emergencia. En Chichinales, el fuerte viento destruyó un ventanal y parte del techo de la estación de servicio YPF, mientras que un árbol cayó sobre un auto y se registraron viviendas inundadas. “En Chichinales parecía un tornado”, relataron vecinos.

Una vecina del Loteo Monte Negro, en el barrio Ara San Juan, describió al portal LCR el difícil momento que vivió: “Pasamos un momento horrible. Además de que no llegan las cloacas ni el gas, un vecino que estaba por terminar su casa perdió el techo, que voló y pegó en el mío. Cortó los cables de luz y me destrozó el techo”, expresó.

tormenta chichinales El viento y la intensa lluvia provocaron graves daños en Villa Regina y Chichinales.

Los anegamientos de calles y la caída de árboles de gran tamaño, con mayor impacto en sectores rurales, fueron los principales inconvenientes registrados. Entre los puntos más afectados se encontraron las intersecciones de Los Gauchos y General Paz, Mitre y Venecia, y Brown y General Paz.

En el barrio Don Rodolfo, se registró una importante acumulación de agua sobre las calles, por lo que será necesario el uso de una retroexcavadora para facilitar el escurrimiento hacia el desagüe, indicaron desde el Municipio.

En Cipolletti, en tanto, el viento afectó el suministro eléctrico en distintos puntos y provocó problemas en la provisión de agua potable. La planta potabilizadora y la toma de captación del río Neuquén pasaron horas sin suministro por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico.