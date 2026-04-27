Temporal generó destrozos en la obra del VMOS: tanques afectados y ráfagas de más de 100 km/h
El viento superó los 100 km/h en Sierra Grande y provocó daños en estructuras del VMOS, cortes de luz y complicaciones en toda la ciudad.
Sierra Grande atravesó un domingo marcado por condiciones climáticas extremas. Aunque la temperatura mínima fue de 3°C, la sensación térmica cayó hasta los -9°C, en un contexto de ráfagas violentas y episodios de agua nieve.
El fenómeno obligó a muchos vecinos a permanecer en sus casas mientras el viento azotaba con fuerza.
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Daños visibles en la obra del VMOS
Uno de los puntos más sensibles fue el impacto del temporal sobre la infraestructura vinculada al proyecto VMOS en Punta Colorada.
Los tanques de reserva de agua para incendios, específicamente los identificados con los números 480 y 481, presentaron daños estructurales visibles, producto de la presión del viento. Imágenes aportadas por vecinos muestran el efecto directo de las ráfagas sobre estas construcciones.
Ráfagas que superaron los 100 km/h
El momento más crítico se registró cerca de las 10:30, cuando el viento alcanzó un pico de 108 km/h.Durante gran parte de la jornada, las velocidades se mantuvieron entre los 60 y 83 km/h, con dirección predominante del sector sur sudoeste, en el marco de una alerta meteorológica vigente.
Cortes de luz y calles complicadas
El temporal también generó reiterados cortes de energía eléctrica desde la madrugada, afectando a distintos barrios de manera intermitente.
A esto se sumaron postes caídos, cables sueltos y obstáculos en la vía pública, lo que complicó la circulación.
Bomberos en alerta y recomendaciones
Desde temprano, personal de Bomberos Voluntarios trabajó en la calle para mitigar riesgos, con tareas de despeje y aseguramiento de zonas peligrosas.
Ante la gravedad del escenario, el municipio pidió evitar salir de casa y limitar la circulación al mínimo indispensable, especialmente por la posibilidad de desprendimientos.
Un escenario que aún preocupa
Las condiciones climáticas, combinadas con agua nieve y fuerte viento, generaron problemas de visibilidad y complicaron los accesos a la localidad.
El alerta se mantiene y las autoridades siguen de cerca la evolución del clima, mientras evalúan los daños provocados por uno de los temporales más intensos de los últimos meses.
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