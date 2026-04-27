Starlink en el auto: reclaman acciones a Provincia por el riesgo de accidentes

La Legislatura analizará un pedido de intervención a Seguridad Vial con campañas de concientización y multas en caso de incumplimientos. Advierten que hay riesgo de accidentes.

El uso de antenas de Starlink en el parabrisas está prohibido.

La postal se repite cada vez con más frecuencia en las rutas de Río Negro : camionetas petroleras, motorhomes y autos particulares circulan con el característico panel rectangular de Starlink adherido al parabrisas , pese a la advertencia sobre la prohibición de llevar la antena y el riesgo de accidentes .

La necesidad de conectividad total en zonas de "sombra" de señal móvil ha disparado el uso de internet satelital en movimiento, pero esta tendencia encendió las alarmas en la Legislatura de Río Negro por el riesgo que implica para la seguridad vial.

El legislador Fernando Frugoni impulsó un proyecto de comunicación dirigido a la Agencia de Seguridad Vial para exigir acciones concretas contra el uso de las antenas en los parabrisas. Reclamó "una campaña concientización".

starlink rutas rio negro (1) El proyecto apunta a lograr que los automovilistas que utilizan la antena de Starlink la ubiquen en lugares que generen riesgos de accidentes.

El argumento central es la pérdida crítica de visibilidad que sufren los conductores. "Las pantallas ciegan hasta el 30% de la visión del conductor. La vista hacia el lado del conductor se ve seriamente obstaculizada por estos equipos", sentenció Frugoni.

El parlamentario fue enfático al aclarar que la iniciativa no busca prohibir el servicio de internet satelital, sino regular su montaje: "Quiero dejar claro que las antenas son muy útiles, no es en contra del uso, sino de la ubicación. Hay formas de instalarla en otros sectores del auto sin generar riesgo de accidentes".

Antenas de Starlink: ¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito?

Aunque la tecnología de Starlink es relativamente nueva y no figura explícitamente en los manuales, su uso en el cristal delantero encuadra perfectamente en las prohibiciones de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. El artículo 48, inciso Q, es claro: está prohibido circular con aditamentos que interfieran la visibilidad o afecten la seguridad.

Frugoni señaló que la infracción ya existe legalmente, pero que es necesario un periodo de educación antes de pasar a las multas:

Campaña preventiva: Se busca informar a los usuarios sobre los lugares permitidos.

Uso de tecnología: A futuro, el legislador propone que las sanciones se puedan procesar a través de los radares de velocidad .

Alternativas seguras: Empresas petroleras ya están realizando instalaciones exitosas en las cajas de las camionetas o en los techos, donde la señal se capta de igual forma sin obstruir la vista.

De la recomendación a la sanción

Hasta el momento, la Provincia ha mantenido una postura flexible. El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, admitió que actualmente se trabaja bajo la modalidad de recomendación. "Por ahora no se está infraccionando porque es algo nuevo. Si no la pueden poner afuera, se sugiere que vaya sobre el tablero (torpedo)", explicó el funcionario, revelando incluso que patrullas policiales utilizan esta última ubicación.

Sin embargo, para Frugoni la situación es evidente y generalizada: "He visto muchas camionetas de empresas petroleras, autos particulares y hasta vehículos del gobierno provincial con la antena mal ubicada".

El objetivo del proyecto es unificar criterios y retirar estos obstáculos de los parabrisas antes de que el crecimiento del parque de antenas satelitales se traduzca en estadísticas de accidentes viales.