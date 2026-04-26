Agredió a su hermano con una llave francesa y le causó graves heridas

Dos hermanos discutieron y uno lesionó al otro en la cabeza con una herramienta de mano. El herido fue hospitalizado y el agresor quedó detenido.

Una feroz discusión entre hermanos terminó con uno de ellos internado producto de una grave lesión en la cabeza. La víctima fue atacada por su hermano con una llave francesa. El agresor terminó detenido .

Testigos se comunicaron con el sistema de emergencias 911 para informar sobre el episodio, en el que uno de los hermanos de 37 años agredió al otro, tras protagonizar una discusión a gritos y empujones.

En primera instancia, el herido no quiso recibir asistencia médica aunque luego personal del hospital lo tuvo que trasladar debido a que comenzó a sufrir convulsiones .

El agresor, luego del ataque, se retiró del domicilio aunque regresó poco después, fuera de control. Fueron familiares de ambos quienes informaron sobre esa situación a través de la línea de emergencias 911.

centro monitoreo 911 Cipolletti (1) Los familiares de la víctima y el agresor dieron aviso al 911 de Bariloche. Gentileza

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la calle Dos de Agosto, en Bariloche. Tras la denuncia de la familia, personal de la Comisaría 28 acudió al lugar y detuvo al atacante.

El lesionado recibió asistencia médica en el hospital regional de Bariloche, donde le practicaron curaciones y lo dejaron internado para analizar su evolución clínica. En función de los informes médicos se definirá el delito por el que se acusa al hombre que golpeó a su hermano con una llave francesa en una zona vital.

Apuñalado en Bariloche

En otro hecho que ocurrió en la ciudad lacustre, un hombre apuñaló a otro en la zona abdominal, tras protagonizar un altercado a plena luz del día y ante la presencia de testigos.

El hecho ocurrió en la esquina de Siempre Viva y Huincaleo, en inmediaciones del barrio Dos de Abril, donde se produjo una pelea entre las partes. Uno de los protagonistas extrajo un arma blanca que tenía oculta entre sus prendas y apuñaló al otro, que fue derivado en un auto particular al Hospital público de Bariloche.

Los testigos del suceso, que ocurrió cerca de las 18 de este sábado, aportaron datos a los investigadores sobre el presunto autor, que fue detenido en las inmediaciones. El personal policial recuperó en el lugar un arma blanca, con manchas de sangre, por lo que se presume que fue la utilizada por el atacante para herir a la víctima.

El herido recibió asistencia médica en el hospital, donde quedó internado debido a la gravedad de la lesión.