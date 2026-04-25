Conmoción y dolor por la muerte de querido docente del IUPA
Su partida genera enorme impacto en el ambiente cultural. Instituciones, intendentes y ex alumnos lo despiden con pesar y destacan su obra, enseñanza y música.
Dolor y conmoción en toda la región. Momentos de suma tristeza para la comunidad cultural de Río Negro a raíz de la muerte de Raúl Ferrero, docente de varias instituciones de la provincia, quien falleció en Bariloche.
Entre múltiples actividades, fue docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, de General Roca, y también dejó una gran imagen en Ingeniero Jacobacci.
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Tanto que el intendente de esa ciudad José Mellado, junto a su gabinete, participan con profundo pesar el fallecimiento de Raúl Alejandro Ferrero, ocurrido en la ciudad de San Carlos de Bariloche, acompañando a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.
Raúl Ferrero realizó un valioso aporte cultural a nuestra comunidad a través de la Escuela de Arte Popular del IUPA, en el marco del convenio con el Municipio de Jacobacci, siendo un docente comprometido y referente de la música rionegrina, dejando una huella en la formación de estudiantes y en el desarrollo cultural de la localidad, contribuyendo con composiciones, arreglos y una importante recopilación de canciones populares”.
Desde el IUPA expresaron a través de sus redes sociales: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Raúl Ferrero. Un gran docente, compañero y persona que hizo muchos aportes a la enseñanza de nuestra música rionegrina”.
La Escuela de Arte Popular de Roca recordó su relación con la institución y su trabajo permanente en la región.
Su tarea incluyó la composición y el arreglo de obras destinadas a la enseñanza. “Nos dejó una recopilación de 100 canciones populares para ser interpretadas por los estudiantes y profes de toda la provincia”.
La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia resaltó su trayectoria profesional.
Ferrero nació el 2 de febrero de 1969 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, e inició su formación musical en el ámbito coral. Luego desarrolló estudios de composición en la Universidad Nacional de Rosario.
Obtuvo premios nacionales, participó en coros y conjuntos musicales y trabajó como director y docente en distintas instituciones. Sus obras, señalaron, fueron interpretadas en países de América y Europa.
En 2004 se radicó en Ingeniero Jacobacci, donde desarrolló una intensa tarea docente y dirigió coros y participó en programas culturales vinculados a la formación artística.
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