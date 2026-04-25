Conmoción y dolor por la muerte de querido docente del IUPA

Su partida genera enorme impacto en el ambiente cultural. Instituciones, intendentes y ex alumnos lo despiden con pesar y destacan su obra, enseñanza y música.

A Ferrero lo despiden con muestras de dolor en las redes sociales.

Dolor y conmoción en toda la región. Momentos de suma tristeza para la comunidad cultural de Río Negro a raíz de la muerte de Raúl Ferrero , docente de varias instituciones de la provincia, quien falleció en Bariloche .

Entre múltiples actividades, fue docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes , de General Roca , y también dejó una gran imagen en Ingeniero Jacobacci.

Tanto que el intendente de esa ciudad José Mellado , junto a su gabinete, participan con profundo pesar el fallecimiento de Raúl Alejandro Ferrero, ocurrido en la ciudad de San Carlos de Bariloche, acompañando a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Raúl Ferrero realizó un valioso aporte cultural a nuestra comunidad a través de la Escuela de Arte Popular del IUPA, en el marco del convenio con el Municipio de Jacobacci, siendo un docente comprometido y referente de la música rionegrina, dejando una huella en la formación de estudiantes y en el desarrollo cultural de la localidad, contribuyendo con composiciones, arreglos y una importante recopilación de canciones populares”.

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Desde el IUPA expresaron a través de sus redes sociales: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Raúl Ferrero. Un gran docente, compañero y persona que hizo muchos aportes a la enseñanza de nuestra música rionegrina”.

La Escuela de Arte Popular de Roca recordó su relación con la institución y su trabajo permanente en la región.

Su tarea incluyó la composición y el arreglo de obras destinadas a la enseñanza. “Nos dejó una recopilación de 100 canciones populares para ser interpretadas por los estudiantes y profes de toda la provincia”.

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia resaltó su trayectoria profesional.

Ferrero nació el 2 de febrero de 1969 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, e inició su formación musical en el ámbito coral. Luego desarrolló estudios de composición en la Universidad Nacional de Rosario.

Obtuvo premios nacionales, participó en coros y conjuntos musicales y trabajó como director y docente en distintas instituciones. Sus obras, señalaron, fueron interpretadas en países de América y Europa.

En 2004 se radicó en Ingeniero Jacobacci, donde desarrolló una intensa tarea docente y dirigió coros y participó en programas culturales vinculados a la formación artística.