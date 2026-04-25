Agenda completa de Río Negro en la Feria del Libro con autores de toda la provincia

La provincia presenta obras, lecturas y charlas en Buenos Aires hasta el 11 de mayo con escritores de distintas localidades. Enterate el cronograma, entradas y accesos gratuitos.

Las seis provincias patagónicas son parte de un stand en conjunto en el pabellón ocre de la Rural.

La provincia de Río Negro volvió a decir presente en uno de los eventos culturales más importantes del país: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires . En su 50° edición, el encuentro que se desarrolla en el predio de La Rural reúne a editoriales, autores y lectores de toda la Argentina y el mundo, y cuenta con una destacada participación rionegrina que se extenderá hasta el 11 de mayo.

Con un espacio propio dentro del stand del Ente Cultural Patagónico , la delegación provincial despliega una agenda cargada de presentaciones, lecturas y actividades que reflejan la diversidad literaria del territorio. La propuesta incluye tanto títulos del Fondo Editorial Rionegrino (FER) como obras seleccionadas mediante convocatoria pública, en un esquema que busca garantizar representatividad territorial, diversidad de géneros y paridad.

Río Negro participa a través del Fondo Editorial Rionegrino y otras instituciones en la Feria del Libro en Buenos Aires.

Una vidriera para la producción rionegrina

Este año, Río Negro expone 40 obras de autores y editoriales independientes de distintas localidades. Entre ellas se destacan producciones de San Antonio Oeste, Bariloche, General Roca, Viedma, Choele Choel, Villa Regina, Campo Grande, Allen y General Fernández Oro, entre otras.

El catálogo incluye títulos como “Crónica en y por Malvinas” de Carlos Sebastián Ciccone (San Antonio Oeste), “Mensajes al poblador rural” de Jorge Piccini (Bariloche), “La huelga de HIPASAM” de Natali Narváez (Sierra Grande) y “Rock de la Patagonia II” de Germán Gorosito (General Fernández Oro). También aparecen obras de narrativa, poesía y ensayo como “La turista” de Anahí Almuna (General Roca), “Cinética del aire” de Astrid Romero (Bariloche) y “Limítrofe” de Jorge Carrasco (Villa Regina).

A su vez, participan editoriales universitarias y colectivos culturales con publicaciones vinculadas a la memoria, el territorio y las problemáticas sociales, como los títulos de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, que abordan desde perspectivas feministas hasta procesos históricos regionales.

feria del libro 2026 BA - Stand rio negro Más de 40 autores rionegrinos presentes en la 50° Feria Internacional que se desarrolla en el predio de La Rural en Buenos Aires.

Agenda con identidad patagónica

La programación rionegrina se desarrolla mayormente en el Pabellón Ocre, dentro del stand del Ente Cultural Patagónico. Allí se concentra una agenda sostenida de actividades con fuerte impronta regional, que se extiende a lo largo de toda la feria con presentaciones diarias y participación de autores de distintos puntos de la provincia.

El cronograma comenzó el viernes y continúa este sábado 25 de abril a las 19 con la presentación de “Otra forma de nadar” , de Melissa Bendersky, autora de Bariloche, una obra premiada en la convocatoria anual del Fondo Editorial Rionegrino.

, de Melissa Bendersky, autora de Bariloche, una obra premiada en la convocatoria anual del Fondo Editorial Rionegrino. La agenda continuará el domingo 26 a las 16 con la presentación de “Mujeres y Dictadura. Memorias sobre la historia reciente de Río Negro desde una perspectiva feminista” , una publicación de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro que recupera testimonios y miradas sobre el pasado reciente.

, una publicación de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro que recupera testimonios y miradas sobre el pasado reciente. El lunes 27 a las 19 se desarrollará una mesa de género policial con la participación de José Álvarez, Pablo Yoiris —autor de “Panóptica y otros cuentos” — y Anahí Almuna, escritora de General Roca que presenta su novela “La turista”.

se desarrollará una mesa de género policial con la participación de José Álvarez, Pablo Yoiris —autor de — y Anahí Almuna, escritora de General Roca que presenta su novela “La turista”. El martes 28 a las 16 será el turno de las lecturas de poesía, con la participación de Víctor Taquía, quien compartirá textos de “ Mamíferas en guardia” , y Mariana Espinosa, autora de Campo Grande, que leerá fragmentos de “Los pájaros heridos encuentran su sitio” .

será el turno de las lecturas de poesía, con la participación de Víctor Taquía, quien compartirá textos de “ , y Mariana Espinosa, autora de Campo Grande, que leerá fragmentos de . El jueves 30 a las 18 se presentará “Tres de leyenda” , de Adela Balmaceda, una propuesta de literatura infantil también distinguida en la convocatoria del FER.

, de Adela Balmaceda, una propuesta de literatura infantil también distinguida en la convocatoria del FER. Ya en mayo, el viernes 1 a las 16 será la presentación de “Quietud: la evolución hacia el corazón” , de Ariana Sartor, autora de Viedma. Ese mismo día, a las 21 , se realizará la presentación de “Rock de la Patagonia Vol. 2” , de Germán Gorosito, con la participación especial de la cantante Devra.

, de Ariana Sartor, autora de Viedma. Ese mismo día, , se realizará la presentación de , de Germán Gorosito, con la participación especial de la cantante Devra. El sábado 2 a las 18 se presentará “Barrio 140” , de Carina Nosenzo, una obra de poesía contemporánea.

, de Carina Nosenzo, una obra de poesía contemporánea. El lunes 4 a las 19 tendrá lugar la presentación institucional “Malvinas: pasado, presente y futuro ”, organizada por la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra.

tendrá lugar la presentación institucional ”, organizada por la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra. El j ueves 7 a las 18 se desarrollará la presentación de la “Antología literaria del colectivo LGBTIQNBA+ de Río Negro” , una obra que reúne voces diversas de la provincia.

se desarrollará la presentación de la , una obra que reúne voces diversas de la provincia. El viernes 8 concentrará una de las jornadas más intensas, con múltiples presentaciones: a las 15 se expondrán “Maquinchao y su historia” , de Carlos Chico, y “Cicatrices” , compilación de Roxana Zeballos; a las 15:30 será el turno de “Línea Sur. Sobre rieles por la Patagonia esteparia” , de Pablo Fontana y Pol Paola Fontana; y a las 18 se presentará “La poética de la madera” , de Rubén Rodríguez, autor de El Bolsón.

Finalmente, el domingo 10 de mayo a las 19 se realizará el acto oficial de la Provincia de Río Negro en la sala Horacio González, también en el Pabellón Ocre, marcando el cierre institucional de la participación rionegrina en esta edición aniversario de la feria.

Embed La Rural se prepara para recibir la 50° Feria Internacional del Libro



Del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 vuelve uno de los encuentros culturales más emblemáticos del país.

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Cuánto cuesta visitar la feria

Para quienes deseen asistir a la feria, la organización estableció distintos valores de ingreso según el día de visita. Las entradas tienen un costo de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados. Además, existe un pase especial de $18.000 que permite ingresar en tres jornadas diferentes.

El acceso es gratuito para menores de hasta 12 años acompañados, docentes, personas con discapacidad y delegaciones escolares. También pueden ingresar sin costo de lunes a viernes estudiantes, jubilados y pensionados, presentando la documentación correspondiente.