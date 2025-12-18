Dos escritores de Cipolletti recorrerán los barrios con su propuesta cultural

Los escritores Matías Stiep y Santiago Ocampos se alistan para continuar en 2026 su gira literaria, artística y cultural por los barrios de Cipolletti.

Los escritores Matías Stiep y Santiago Ocampos están preparando "La Gira por los Barrios" que protagonizarán en 2026, dando continuidad a una iniciativa cultural abierta a los jóvenes y a todos los vecinos.

Con la responsabilidad y dedicación con que desarrollan sus obras, los escritores Matías Stiep y Santiago Ocampos ya están planifican las actividades que desplegarán en 2026 en el marco de "La Gira de los Barrios" , la propuesta que empezaron a llevar adelante en este 2025 que está por terminar. Los preparativos los hacen entre reconocimientos por trabajos de su autoría.

Como un reciente reconocimiento otorgado a Stiep por su libro de relatos "El desierto en la boca", texto que ya mereció en 2024 el primer premio en narrativa en la convocatoria anual del Fondo Editorial Rionegrino (FER).

La nueva distinción le llegó al cipoleño por iniciativa de la Legislatura de Río Negro, que declaró su texto de interés provincial . Nada más, y nada menos. La obra ya había sido objeto, hace un tiempo, de similar declaración pero de carácter municipal por decisión del Concejo Deliberante de Cipolletti.

Los escritores Matías Stiep y Santiago Ocampos junto a directivos de la biblioteca popular Fernando Jara, una de la que visitaron en su recorrida por los barrios en 2025.

El acto en que se dio a conocer la resolución del Parlamento provincial se realizó el viernes pasado, en instalaciones del Complejo Cultural de Cipolletti. Allí, recibió el diploma respectivo Santiago Ocampos, ya que su amigo Stiep, por cuestiones laborales, no pudo estar presente.

La actividad contó con la participación de los legisladores Lorena Yensen, Elbi Cides y Lucas Pica y en su transcurso se entregaron reconocimientos también a otras personas relacionadas con la cultura y con el deporte y la labor social.

El escritor Santiago Ocampos recibió la declaración de interés provincial del libro "El desierto en la boca", de autoría de Matías Stiep, quien no pudo estar presente en la ceremonia.

Cabe recordar que el cipoleño Stiep, por gestión del FER, pudo presentar su premiado volumen de cuentos en la última edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, otro de los logros de su carrera.

Girando por los barrios de Cipolletti

Ocampos, quien ha recibido en el pasado distintos premios por su labor de poeta y prosista, destacó la labor de difusión de la literatura y la cultura que ha emprendido con Stiep este año, a través de la propuesta que han denominado "La Gira de los Barrios".

La iniciativa ha estado focalizada en las bibliotecas populares ubicadas en los barrios de Cipolletti, a las que volverán en un itinerario que arrancará a fines de marzo de 2026.

Eligieron el momento para retomar sus labores conjuntas porque, a esa altura del año, ya estará a pleno funcionamiento el sistema educativo y ellos quieren incluir en sus nuevas salidas a las distintas escuelas de la ciudad.

Mundo de jóvenes y bibliotecas populares

Así, a las visitas que realizarán a las bibliotecas "Escritores Patagónicos" de las 1200 Viviendas, "Fernando Jara" de las 300 Viviendas, "Presbítero Raúl Entraigas" de Ferri y "Quimún" de Las Perlas, sumarán todo el ancho mundo de los niños y jóvenes que estudian en Cipolletti.

Reunión en la biblioteca popular "Escritores Patagónicos" de las 1200 Viviendas.

"Nuestra idea es poder brindar espacios de acercamiento a la cultura, poder generar un puente con la gente y la cultura", enfatizó.

En una primera etapa, parte fundamental de su gira barrial será la presentación del premiado libro de Stiep, pero paulatinamente irán incorporando charlas sobre variadas temáticas literarias y culturales en general, con participación de artistas de distintas disciplinas.

En la organización de los eventos, mucho tendrá que ver la capacidad que ya ha demostrado Ocampos como gestor cultural, puesto que, en el pasado, ha sido un relevante funcionario del área de Cultura del Municipio cipoleño. Por iniciativa suya, por ejemplo, se pudo contar en la ciudad con la presencia de María Kodama, quien fuera la viuda del genial Jorge Luis Borges. Kodama, fallecida en 2023, participó de la Feria del Libro de Cipolletti de 2013.

Talento y cultura

"Nosotros creemos en hacer cultura en los barrios y nuestro objetivo de máxima es trabajar con los jóvenes", puso de relieve Ocampos, quien resaltó que "la cultura nos pertenece a todos". Agregó que "hay muchos talentos jóvenes" en los barrios, a los que "hay que dar voz" y promover en su crecimiento artístico.

El poeta sostuvo que su actividad en colaboración con su amigo Matías la impulsan "como escritores comprometidos con su ciudad, como escritores preocupados por su pueblo, escritores que entienden de la creación literaria y de la gestión cultural". Y también concretan la propuesta en la senda trazada por la recordada escritora y gestora cultural Amelia Lacuenteguy, a quienes ambos reconocen como su "mentora" en el oficio de escribir.