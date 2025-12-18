Lotes con servicios y más seguridad: las inversiones que se impulsan en Cipolletti y Fernández Oro

La Provincia anunció obras de servicios, vivienda y seguridad en el Alto Valle con inversiones que superan los $1.300 millones.

En una recorrida cargada de anuncios por el Alto Valle, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Butele r encabezaron en Cipolletti la entrega del pliego licitatorio para una obra clave que permitirá dotar de infraestructura básica a 153 lotes pertenecientes a la Asociación Empleados de Comercio , mientras que en Fernández Oro se confirmó una inversión millonaria para llevar agua y energía a 72 lotes del Sindicato de la Fruta .

En Cipolletti, el acto significó un paso concreto para cientos de familias que buscan avanzar en el acceso a la vivienda propia. La obra se enmarca en el programa provincial Suelo Urbano y contempla la ejecución integral de las redes de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, incluyendo provisión de materiales, mano de obra y equipamiento . El presupuesto oficial supera los $662 millones.

Durante la actividad, Weretilneck puso el foco en el esfuerzo de las familias y en el rol del Estado para acompañar ese proceso. “Lo importante acá es el esfuerzo de cada familia, porque quien cumple y honra sus compromisos es buen vecino y buen ciudadano. Ese esfuerzo es el que permite que el Estado siga dando respuestas y generando nuevas oportunidades para otros ”, expresó el mandatario provincial, al destacar la continuidad de políticas públicas orientadas al hábitat y al desarrollo urbano.

Con una inversión de $662 millones, más de 150 familias tendrán servicios en loteos de Cipolletti.

Por su parte, el intendente Rodrigo Buteler remarcó que el crecimiento de Cipolletti exige planificación y coordinación entre Provincia y Municipio. “No alcanza con expandir el ejido urbano si no se garantizan los servicios básicos. Se trata de infraestructura necesaria para que ese crecimiento sea ordenado y con calidad de vida”, señaló, en línea con una de las principales demandas que acompañan la expansión sostenida de la ciudad.

nuevo centro comunitario don bosco cipolletti Se entregó el aporte económico para la reconstrucción del Centro Comunitario Don Bosco de Cipolletti. Ilustración

Más obras para Cipolletti

En el mismo acto se concretó otro anuncio relevante: la entrega de un aporte de $50 millones para garantizar la continuidad de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Don Bosco. Se trata de un espacio estratégico para uno de los sectores más poblados de la ciudad, que cumple un rol central como punto de encuentro para actividades sociales, culturales, educativas y de capacitación.

El SUM del barrio Don Bosco es considerado una herramienta y espacio para fortalecer la integración comunitaria. La continuidad de la obra permitirá avanzar en un proyecto largamente esperado por vecinos, que se vieron perjudicados tras el incendio de la sede en 2023.

Del acto participaron además el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el interventor del IPPV, Mariano Lavin; y otras autoridades provinciales y municipales.

servicios loteos fernandez oro En Fernández Oro, la inversión supera los $509 millones para loteos de 74 familias. Gentileza

Servicios y seguridad para Fernández Oro

La agenda de anuncios estuvo más temprano en Fernández Oro, donde se confirmó la ejecución de una obra fundamental para 72 familias del Sindicato de la Fruta. Allí se llevará adelante la provisión de servicios de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, con una inversión superior a los $509 millones.

Weretilneck entregó el pliego licitatorio al intendente Gustavo Amati y a representantes del Sindicato, y confirmó que el próximo 15 de enero se realizará la apertura de sobres para definir la empresa que ejecutará los trabajos. “El acceso al suelo y a los servicios es central para que una ciudad crezca de manera ordenada. Estas 72 familias esperan desde hace muchos años y hoy la Provincia está presente, invirtiendo para que ese proyecto se concrete”, afirmó el gobernador.

La obra permitirá transformar un loteo sin servicios en un barrio con condiciones reales de habitabilidad, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo urbano planificado de la localidad. En ese sentido, el intendente Gustavo Amati valoró la decisión provincial y sostuvo que “esto cambia de manera concreta la realidad de 72 familias trabajadoras, porque les da la posibilidad real de construir su hogar con servicios y con dignidad”.

Hospital de Fernández Oro Se confirmó la reutilización del ex hospital orense como nuevo centro de monitoreo de la central 911. Archivo

Más obras para Fernández Oro

En el marco de esta agenda, Weretilneck también firmó un convenio del programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia” para la refuncionalización del edificio del ex hospital, donde funcionará el Centro de Monitoreo 911. La obra demandará una inversión superior a los $84 millones y permitirá adecuar espacios destinados a atención ciudadana, control y monitoreo, con tecnología para el seguimiento en tiempo real de cámaras de seguridad.

“Cuando una ciudad crece, la Provincia tiene que acompañar con obras, servicios y seguridad. Estas inversiones son parte de una misma decisión, estar cerca de los vecinos y dar respuestas concretas”, concluyó el gobernador, al sintetizar una jornada marcada por anuncios que apuntan a mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de las localidades del Alto Valle.