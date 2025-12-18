Viaje de egresados y vacaciones: qué hay que tener en cuenta para los viajes de menores

Si no los acompañan los dos padres, deben presentar un permiso especial. El camino judicial es la solución cuando hay conflictos familiares.

Los viajes de menores, dentro y fuera del país, tienen restricciones si no van sus dos padres. Qué hay que tener en cuenta.

El caso de la adolescente rionegrina que recurrió a la Justicia para poder hacer su viaje de egresados tuvo repercusión en todo el país, pero no se trata de un hecho aislado sino cada vez más común: el conflicto por los viajes internacionales con menores de edad. El permiso que para algunos es solo un trámite, para muchos otros es motivo de conflicto familiar y judicial.

Qué requisitos se deben cumplir y a quién recurrir si no hay vínculo o acuerdo entre los padres es una duda recurrente para muchos rionegrinos, especialmente cuando los viajes no son frecuentes, como en el caso de los egresados. Para atravesar el control migratorio los menores deben ir acompañados por su mamá y su papá, o presentar un documento escrito que los habilita. Para obtenerlo, hay distintos caminos.

Para salir de Argentina , los r equisitos para un menor de edad dependen de con quién viaje. La normativa busca proteger a los niños y adolescentes, asegurando que ambos padres den su consentimiento.

Si el menor viaja con ambos padres es el caso más sencillo, ya que el permiso se considera "tácito". Solo debe contar con documento de viaje: DNI vigente (para países del Mercosur) o pasaporte vigente (para el resto del mundo). En todos los casos, debe ser el ejemplar actualizado que figure en el sistema de la Aduana.

Fallo judicial-viaje de egresados La alumna viajará desde Viedma a Brasil junto a sus compañeros.

Los padres solo deben acreditar el vínculo. Pueden hacerlo con la partida de nacimiento (original o copia certificada), libreta de matrimonio donde esté asentado el nacimiento o el DNI del menor (si en el reverso figuran los nombres de ambos padres).

Cuando el menor viaja con su mamá o su papá, ya es necesario hacer un trámite previo. Quien no lo acompañe debe dar su consentimiento expreso. Ése permiso se puede gestionar en juzgados de paz, sedes del registro civil, o ante un escribano público.

Cuando viaja solo o con un tercero, la situación es similar. El menor debe tener un documento con el consentimiento de padre y madre o un permiso individual de cada uno. En el caso de los menores de 13 años, además, el permiso debe consignar la fecha de salida, regreso y lugar de estadía. Además, debe informar quién lo recibirá y estará a su cargo.

Cuándo interviene la Justicia para los viajes de menores de edad

El caso de la egresada que irá a Brasil con permiso de la Justicia no es inédito en Río Negro. La Justicia habilita la salida de menores cuando se prueba falta de vínculo de uno o los dos progenitores, sea por ausencia total, desinterés o negativa injustificada. Los expedientes se tramitan en la Justicia de Familia.

El adulto interesado, o el menor, puede recurrir a la Justicia cuando no se conoce su paradero del otro progenitor o cuando no hay vínculo con el menor desde hace años. El incumplimiento del acuerdo de visitas o la cuota alimentaria suele tomarse como prueba irrefutable.

En caso de parejas separadas, los padres no pueden negar el permiso sin razón justificada o solo por el conflicto con el otro adulto. Deben probar que se niegan para proteger al menor.

Dependiendo de la situación que se denuncie, un juez de Familia en Río Negro puede dictar:

Autorización para un viaje específico: Solo para una fecha y destino determinados. En el caso de la egresada de Viedma, tiene destino y fechas concretas para ir a Brasil y volver a la capital provincial.

Autorización amplia o general: En casos de abandono total o desinterés crónico, los jueces rionegrinos (según fallos recientes de 2024/2025) están otorgando permisos hasta la mayoría de edad. Esto evita que la familia deba iniciar un juicio nuevo cada vez que quieran salir del país.

Si el viaje es dentro de Argentina (viaje nacional) y el menor tiene entre 6 y 17 años, en Río Negro puedes acudir al Juez de Paz de tu localidad. Ellos tienen facultades para certificar autorizaciones de viaje de forma más rápida y cercana que un juzgado de familia, siempre que no haya un conflicto judicial abierto.

En los expedientes judiciales de este tipo, el Poder Judicial de Río Negro prioriza el al concepto de "autonomía progresiva". Si el menor tiene más de 13 años, su opinión es fundamental.