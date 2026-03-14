El Cannabis Fest llega este sábado a la Isla Jordán

El encuentro contará con talleres, música en vivo y diferentes espacios de debate sobre el cannabis medicinal.

Este sábado 14 de marzo, la Isla Jordán será escenario de la tercera edición del Cannabis Fest Cipolletti . Un evento que propone abrir el debate sobre los beneficios del uso medicinal del cannabis y difundir los conocimientos en torno al consumo de marihuana desde una perspectiva educativa y cultural.

La actividad comenzará a las 18:30 y desde las 19 se llevarán adelante diferentes talleres y charlas , en paralelo habrá presentaciones musicales en vivo con el show de Vuela Reggae, Gise V , feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

Sil Bonet, titular de la asociación “ Podemos Ser Mejores” , explicó que el objetivo del encuentro es acercar información confiable a la comunidad y seguir visibilizando el uso medicinal de la planta. “La idea es poder compartir saberes y que quienes todavía no están en este mundo puedan introducirse y conocer más sobre el cannabis”, señaló.

Un evento para debatir sobre los beneficios del cannabis

Entre las actividades previstas habrá talleres de iniciación al cultivo y manejo de suelos, además de espacios de formación sobre el marco legal vigente en Argentina. En ese sentido, la abogada Gisela Moreira brindará una charla sobre la legislación actual vinculada al cannabis y el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que regula el cultivo con fines medicinales.

Según explicó Sil Bonet, el festival también busca generar un espacio de diálogo para avanzar en la discusión sobre otros usos de la planta. “Hoy tenemos un marco regulatorio para el cannabis medicinal, pero también existen debates sobre el uso recreativo o gastronómico. Creemos que es importante empezar a hablar de estos temas”, expresó.

La iniciativa contará con la proyección del documental "Mujeres Cannábicas del Sur"

El evento contará además con espectáculos musicales con bandas y solistas, la proyección de un capítulo de la serie documental “Armando la Historia, Mujeres Cannábicas del Sur”, y la participación de la doctora Carmen Segons, junto al equipo de producción de Mi Loca Producciones.

Cannabis Medicinal (2).jpg La iniciativa contará con charlas sobre los beneficios del uso de cannabis medicinal.

Durante la jornada también habrá feria, buffet y espacios de encuentro pensados para disfrutar de una tarde al aire libre. Desde la organización destacaron que el festival está destinado exclusivamente a mayores de 18 años y que la propuesta busca combinar información, cultura y participación comunitaria.

Luego de realizar dos ediciones anteriores en la plaza San Martín, los organizadores decidieron trasladar el encuentro a la Isla Jordán para ampliar la propuesta. “Pensamos en un espacio más grande y al aire libre, en contacto con la naturaleza, que es algo maravilloso para compartir este tipo de actividades”, concluyó.