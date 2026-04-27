Más de 500 adultos mayores coparon un encuentro lleno de baile, música y energía en Cipolletti
El programa Activamente reunió a más de 500 personas mayores en una jornada con música, baile y actividades recreativas en el Polideportivo.
Más de 500 personas mayores de distintos centros de jubilados participaron en una nueva edición del programa Activamente en Cipolletti, con una propuesta que combinó recreación, encuentro y diversión.
La actividad, impulsada por el Gobierno de Río Negro, se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal y tuvo una gran convocatoria.
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Bajo la consigna “Activamente junto a Bailes Cipoleños”, la jornada estuvo marcada por el ritmo, la alegría y el protagonismo de los participantes.
Hubo actividades recreativas, espacios de baile y música en vivo, en un clima que favoreció la integración y el disfrute colectivo.
Un espacio para compartir y fortalecer vínculos
El objetivo del programa es claro: generar espacios donde las personas mayores puedan mantenerse activas, fortalecer lazos sociales y mejorar su calidad de vida.
Este tipo de encuentros promueven hábitos saludables y refuerzan la importancia de la participación comunitaria en esta etapa.
Lo que viene: nuevas fechas en la región
Desde la organización confirmaron que el encuentro previsto en General Roca fue reprogramado para el 9 de mayo.
En tanto, la próxima edición de Activamente se realizará el 10 de mayo en Fernández Oro, dando continuidad a la propuesta en la región.
Políticas que buscan inclusión real
Con estas iniciativas, el Gobierno provincial destacó que continúa apostando a políticas públicas que promueven la inclusión, el bienestar y el protagonismo de las personas mayores en toda la provincia.
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