Más de 500 adultos mayores coparon un encuentro lleno de baile, música y energía en Cipolletti

El programa Activamente reunió a más de 500 personas mayores en una jornada con música, baile y actividades recreativas en el Polideportivo.

La actividad se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal y tuvo una gran convocatoria. Foto: Gentileza.

Más de 500 personas mayores de distintos centros de jubilados participaron en una nueva edición del programa Activamente en Cipolletti , con una propuesta que combinó recreación, encuentro y diversión.

La actividad, impulsada por el Gobierno de Río Negro , se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal y tuvo una gran convocatoria.

Bajo la consigna “Activamente junto a Bailes Cipoleños” , la jornada estuvo marcada por el ritmo, la alegría y el protagonismo de los participantes.

Hubo actividades recreativas, espacios de baile y música en vivo, en un clima que favoreció la integración y el disfrute colectivo.

Un espacio para compartir y fortalecer vínculos

El objetivo del programa es claro: generar espacios donde las personas mayores puedan mantenerse activas, fortalecer lazos sociales y mejorar su calidad de vida.

Este tipo de encuentros promueven hábitos saludables y refuerzan la importancia de la participación comunitaria en esta etapa.

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Lo que viene: nuevas fechas en la región

Desde la organización confirmaron que el encuentro previsto en General Roca fue reprogramado para el 9 de mayo.

En tanto, la próxima edición de Activamente se realizará el 10 de mayo en Fernández Oro, dando continuidad a la propuesta en la región.

Políticas que buscan inclusión real

Con estas iniciativas, el Gobierno provincial destacó que continúa apostando a políticas públicas que promueven la inclusión, el bienestar y el protagonismo de las personas mayores en toda la provincia.