El desafío vial en el Puente Carretero Cipolletti y Neuquén: obras de un lado y un cuello de botella del otro

Con miles de vehículos cruzando a diario entre provincias, Neuquén iniciará obras en los puentes y Cipolletti espera definiciones sobre la Ruta 22.

Mientras Neuquén avanza en la transformación del ingreso que conecta el puente carretero, del lado cipoleño persiste el problema vial.

El Alto Valle hace tiempo dejó de funcionar como un conjunto de ciudades aisladas. La dinámica económica impulsada por el crecimiento demográfico, el desarrollo productivo y la expansión de Vaca Muerta transformó a la región en una gran área metropolitana . En ese contexto, la conectividad vial entre Cipolletti y Neuquén se convirtió en uno de los principales desafíos de gestión para ambas provincias.

Mientras la capital neuquina se prepara para iniciar una obra clave que reconfigurará el acceso a los puentes carreteros , en la margen rionegrina persiste una preocupación: la falta de definiciones sobre el futuro de la Ruta Nacional 22 y otros tramos estratégicos que hoy concentran uno de los mayores cuellos de botella del tránsito regional.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , confirmó en LM Neuquén que en los próximos días comenzarán las tareas para construir un acceso de dos niveles en la zona de los puentes carreteros que conectan con Cipolletti. Se trata de una intervención urbana de gran escala que busca ordenar el tránsito en uno de los sectores más congestionados de la ciudad.

Neuquén se prepara para cambiar la dinámica de conexión con Cipolletti a través del puente carretero, mientras tanto del lado rionegrino persisten las complicaciones con ruta 22 y la falta de respuesta de Nación.

El proyecto forma parte de la transformación de la avenida Mosconi y contempla una nueva arteria con cinco carriles por mano, bicisendas, áreas peatonales y espacios verdes. Además, incluirá infraestructura para canalizar desagües pluvioaluvionales, una obra fundamental para prevenir inundaciones en ese sector de la ciudad.

La intervención tendrá dos niveles de circulación: uno superior destinado a agilizar el tránsito que ingresa o egresa hacia Cipolletti, y otro inferior que reorganizará los cruces urbanos en una zona de alta circulación. “Un nivel va a permitir el acceso más fluido desde y hacia Cipolletti, y en el nivel inferior se va a hacer todo el reordenamiento urbano para los que hacen los cruces”, explicó Gaido.

La obra, que podría finalizar en octubre, se ejecutará con un esquema de trabajo intensivo las 24 horas, similar al utilizado en otros tramos de la Mosconi. El objetivo es reducir al máximo los tiempos de ejecución y evitar mayores complicaciones para los vecinos.

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El problema del lado rionegrino

Sin embargo, mientras Neuquén avanza con un ambicioso plan de reconfiguración urbana, del otro lado del puente la situación presenta mayores incertidumbres.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, advirtió que la mejora en la fluidez del tránsito sólo tendrá impacto real si se resuelve el histórico problema vial que atraviesa la Ruta Nacional 22 en el tramo que conecta la ciudad con el puente carretero.

“Cuando uno cruza el puente que viene al lado de Cipolletti, sigue siendo Ruta Nacional 22 con una obra sin terminar, con un proceso de ejecución paralizado a la altura de calle Salto y sin proyecto ejecutivo definido desde el ingreso a Isla Jordán hasta el puente de Neuquén. Ahí nosotros tenemos un cuello de botella”, explicó el jefe comunal en una entrevista reciente para Somos El Valle.

Buteler sostuvo que tanto el municipio como el gobierno provincial avanzan con distintas obras de infraestructura urbana, pero remarcó que el problema central depende de decisiones del gobierno nacional.

“El cuello de botella que tenemos es con el Gobierno Nacional, más específicamente con Vialidad Nacional, que no termina de definir qué hacer con la Ruta 22 y la 151 en función del deterioro que tienen, de las obras paralizadas y de los proyectos para transformarlas hacia adelante”, afirmó.

ON - Incendio pastisales puente carretero (10).jpg El cruce entre ambas ciudades, genera múltiples complicaciones y caos vehicular en horas pico. Omar Novoa

Un problema que afecta a toda la región

El tránsito entre Cipolletti y Neuquén es uno de los más intensos de la Patagonia. Miles de personas cruzan diariamente el río Neuquén para trabajar, estudiar o acceder a servicios en ambas ciudades.

El fenómeno se intensificó en los últimos años por el crecimiento del mercado inmobiliario neuquino, cuyos altos costos empujaron a muchas familias a radicarse en ciudades cercanas como Cipolletti, Fernández Oro o Allen.

Esa dinámica generó un flujo constante de vehículos durante todo el día, con picos muy marcados en los horarios de ingreso y salida laboral.

“Es un desafío que tenemos para esta mitad de gestión hacia adelante con el gobierno provincial. Lo estamos hablando con el gobernador y también teniendo puentes con Nación para ponerle definitivamente un norte a ese esquema”, señaló Buteler.

Inauguración tercer puente aérea.jpg Otra posible conexión entre Cipolletti y Neuquén, podría darse en la zona del tercer puente. Archivo

La posibilidad de un nuevo puente

En paralelo, las autoridades de Cipolletti también comenzaron a explorar soluciones de largo plazo para la conectividad metropolitana.

Durante su discurso inaugural del período legislativo municipal, Buteler confirmó que existen conversaciones con el gobierno de Neuquén para analizar el financiamiento de nuevas conexiones viales entre ambas ciudades.

“También un puente más que una Cipolletti con Neuquén, pero la charla se está dando. La conectividad es importantísima si queremos ser una ciudad que albergue familias con el desarrollo de Vaca Muerta”, expresó.

Una de las alternativas que se analiza está vinculada a la zona del denominado tercer puente. Actualmente, allí solo existe una estructura que permite la circulación en ambos sentidos, lo que limita la capacidad de absorción del tránsito.

caos en los puentes carreteros El Gobierno de Río Negro busca entablar nuevas conversaciones con Nación para definir el rumbo de las rutas 22 y 151. Anahí Cárdena

Una metrópolis que exige nuevas soluciones

El crecimiento urbano del Alto Valle plantea un desafío inédito para las ciudades que integran esta región. Cipolletti, Neuquén, Plottier, Fernández Oro y Allen funcionan cada vez más como una sola área metropolitana, donde las decisiones de infraestructura en una jurisdicción impactan directamente en la otra.

En ese escenario, las obras que comenzarán en Neuquén representan un avance importante para mejorar la circulación en el acceso a la capital provincial. Sin embargo, las autoridades rionegrinas coinciden en que la solución definitiva requiere una intervención integral que incluya el tramo de la Ruta 22 y nuevas alternativas de conectividad.