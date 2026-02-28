Buteler proyecta puentes de conexión entre Cipolletti, Fernández Oro y Cinco Saltos

El intendente anunció la creación de un puente para conectar la Margen Sur. También planteó el inicio de conversaciones con el gobierno provincial para un nuevo puente carretero con Neuquén.

La apertura del 39º Período de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Cipolletti tuvo múltiples anuncios de obras y proyectos que se desarrollarán en la localidad. El discurso del intendente, Rodrigo Buteler confirmó la creación de un puente para una mejor conexión con Fernández Oro , la pavimentación del camino a Cinco Saltos y el inicio de conversaciones con el gobierno provincial de Neuquén para la ejecución de un nuevo puente carretero.

Buteler explicó la necesidad de aplicar un plan para mejorar la conectividad entre las principales localidades del corredor del Alto Valle. El constante tránsito desde Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos hacia Neuquén capital , continúa presentando problemas de embotellamiento y demoras en horarios claves como la mañana o la vuelta a los hogares, cerca de las 18 horas.

En ese sentido, el jefe comunal anunció la construcción de un puente para mejorar la conexión con la localidad vecina de Fernández Oro , una de las localidades con más crecimiento registrado en los últimos años. “Tenemos un desafío que tiene que ver con la conectividad, es sumamente importante si queremos albergar las inversiones y que más familias se instalen en la localidad. Vamos a construir un puente para conectar mejor con Fernández Oro ” indico Buteler.

Un anuncio similar al de la conectividad tuvo lugar con la localidad de Cinco Saltos, el intendente planteó el peligro del tránsito constante en la Ruta 151 y la necesidad de retirar el tránsito residencial para encauzarlo a las calles de Cipolletti. “Poder asfaltar los 15 km. que nos unen con Cinco Saltos de manera interna. Para descomprimir el tránsito, la tenemos en agenda para buscar financiamiento” indicó Buteler.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (1) Buteler explicó la necesidad de aplicar un plan para mejorar la conectividad entre las principales localidades del corredor del Alto Valle. Antonio Spagnuolo

Un nuevo Puente Carretero Cipolletti-Neuquén

Asimismo, se realizó el anuncio del comienzo de las conversaciones con el gobierno provincial neuquino para la búsqueda de financiamiento para resolver el tránsito en las rutas provinciales que conecta Cipolletti-Neuquén.

El puente Carretero presenta un desafío de gestión para ambas localidades, ya que los altos costos de la capital neuquina, generan la radicación de las familias en ciudades aledañas como Allen, Fernández Oro y Cipolletti, lo que constituye un tránsito constante para movilizarse a sus puestos de trabajo, usualmente ubicados en Cipolletti y la capital neuquina.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (3) La apertura del 39º Período de Sesiones Ordinarias contó con la presencia de todos los concejales. Antonio Spagnuolo

“También un puente más que una Cipolletti con Neuquén, pero la charla se está dando. La conectividad es importantísima, si queremos ser una ciudad que albergue familias con el desarrollo de Vaca Muerta” indicó Buteler.

Cipolletti, ciudad para vivir

"Tuvimos que ordenar la calle, porque si tenemos más gente que quiere venir, tenemos que controlar la convivencia en la vía pública: sean personas que están drogándose en una esquina o el comercio irregular y mejorar lo servicios públicos. Estamos haciendo un leasing para comprar maquinaria y ponernos al día con los servicios al contribuyente", manifestó Buteler.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (7) El intendente anunció la creación de un puente para mejorar la conectividad con Fernández Oro. Antonio Spagnuolo

"Todos esos proyectos tienen que ver con interpretar lo que quieren los cipoleños. Y entendimos que los cipoleños quieren abrazar el crecimiento. Y decidimos ir por ese camino. Que Cipolletti sea un lugar para vivir al que las empresas quieran venir", describió.

El primer paso fue "apropiarse del espacio público, porque si no lo hace el Estado lo hace alguien más", expresó. El intendente aseguró que es un proceso de doble vía, por un lado el trabajo para desarticular aguantaderos y, por otro, el desarrollo de espacios públicos. Destacó la reactivación de playones polideportivos y la creación de paseos. "Vamos a tener un hermoso parque central en la calle Tres Arroyos, entre el CCC y el Centro Cultural", resaltó.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (4) Antonio Spagnuolo

En ese apartado, Buteler criticó sin nombrarla a la intendenta de Roca, María Emilia Soria. Recordó que el predio en el que se hacía la Fiesta de la Actividad Física se convertirá en un predio ferial. "No hacemos más la Fiesta porque no gastamos más 2500 millones de pesos en artistas nacionales, preferimos invertirlos en infraestructura para los cipoleños", aseguró.

Obras públicas

"Este año tenemos 30 mil millones de pesos en obra públicas, algo que yo no recuerdo en la historia de la ciudad. Ese dinero está en asfalto, que nunca se hizo solo con fondos del Municipio", dijo Buteler en otro tramo de su discurso.

Además, enumeró proyectos de cordón cuneta, extensión de alumbrado, la rotonda de Santa Cruz y San Luis, planes de veredas, de rampas y la regularización del servicio eléctrico en los barrios populares.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (1) Buteler anunció la creación de un Parque Central sobre la calle 3 Arroyos. Antonio Spagnuolo

También resaltó el desarrollo de un nuevo "Distrito Vecinal" en la zona norte, que prevé la radicación de miles de familias "en lotes con servicios" y sectores preparados para contar con escuelas y zonas comerciales. En paralelo, Buteler ratificó que se avanzará con nuevos parques industriales a la vera de la rutas nacionales y la ruta chica. "Todos esos desarrollos urbanos e industriales no van a avanzar sobre las tierras productivas. No se enojen, pero no vamos a permitir ningún loteo, ni radicación de empresa, en la 4500 hectáreas aptas para cultivos".

"No tomamos dimensión de lo que va a pasar en los próximos años en la ciudad y si no nos preparamos, no va a ser sustentable, por eso lo más importante es que cuando esto se acabe, hayamos dejado una gran ciudad para vivir", concluyó Buteler.