Tras los reclamos, anuncian obras eléctricas millonarias en Fernández Oro

Después de meses de quejas por reiterados cortes de luz , especialmente durante temporales, finalmente llegaron anuncios concretos para Fernández Oro . La empresa Edersa confirmó un ambicioso plan de obras que también alcanzará a Cipolletti , con una inversión total de $4.900 millones para fortalecer la red eléctrica y reducir las interrupciones del servicio.

El intendente Gustavo Amati había trasladado los reclamos de los vecinos ante la distribuidora, exigiendo respuestas frente a los problemas que se repiten cada vez que hay fuertes vientos o tormentas. Ahora, la compañía informó un plan integral que apunta a mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de abastecimiento.

Entre las principales obras previstas se destacan nuevos tendidos con conductores aislados , la construcción de alimentadores en 13,2 kV para los barrios del corredor sur de la Ruta 65 , el reemplazo de líneas que fueron afectadas por el tornado del año pasado y el refuerzo del plan de poda preventiva en sectores críticos.

El objetivo es claro: disminuir el impacto de los eventos climáticos en la red de media tensión y brindar mayor estabilidad a miles de familias que dependen del servicio eléctrico para sus actividades cotidianas.

El anuncio genera expectativas en la comunidad, que en el último tiempo manifestó su malestar por los cortes prolongados. Ahora, la mirada estará puesta en los plazos de ejecución y en que las obras se traduzcan en una mejora real y sostenida del servicio.

Gustavo Amati anunció obras de asfalto en Fernández Oro

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati definió los nuevos ejes que marcarán su gestión durante el 2026. El mandatario anunció una agenda centrada en la infraestructura, en la planificación del crecimiento urbano y mejoras concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. El mandatario anunció obras de cordón cuneta, asfalto, el lanzamiento de un nuevo loteo municipal y la solución a problemas históricos de la localidad como la baja presión del agua durante el verano. El anuncio se realizó tras una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

Uno de los pilares de esta nueva etapa de gestión será el plan de asfalto sobre arterias principales. En ese sentido, confirmó que próximamente realizará la licitación para la obra de cordón cuneta sobre la calle Mitre, la vía estratégica conocida como “La Falda” que conecta con Cipolletti. Posteriormente, se avanzará con el asfaltado de 1000 metros de esa traza.

Amati también destacó que avanza con un proyecto de cloacas para sectores que aún no cuentan con el servicio básico, junto con la consolidación de espacios verdes y la ampliación de la ciclovía. Esta última intervención anticipa otros mil metros de asfalto, para fortalecer la movilidad sustentable y la conexión con localidades vecinas a través de la bicicleta.