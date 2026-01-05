Tormenta en el Alto Valle: caída de granizo y cortes de energía en varias ciudades

Hace varios minutos, se hizo presente la tormenta que estaba pronosticada. Hay sectores donde cayó granizo y también se registran cortes de luz en varias ciudades.

La tormenta y el granizo se hicieron presentes en Cipolletti y alrededores.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta ingresó finalmente durante la tarde de este lunes al Alto Valle , afectando a las provincias de Neuquén y Río Negro . El fenómeno se manifestó con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores .

Además, algunos sectores de la capital de Neuquén, Cipolletti y Fernández Oro , se encuentran sin servicio eléctrico producto del fuerte temporal.

El avance del frente de inestabilidad se produjo tras temperaturas superiores a los 34°C , condición que favoreció el desarrollo de tormentas localmente fuertes , con abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían haber alcanzado los 59 km/h , reduciendo la visibilidad y complicando la circulación en rutas del Alto Valle.

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se observó un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

Llegó la tormenta al Alto Valle

Con el correr de las horas, vecinos alertaron por caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22, fenómeno que fue breve, pero intenso y generó preocupación entre automovilistas.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de precaución, como evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos sueltos y circular con extrema precaución. Según el pronóstico oficial, la inestabilidad podría continuar durante la madrugada del martes, aunque se espera una mejora gradual hacia el día, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían volver a acercarse a los 35°C.

Cortes de energía en Cipolletti y otras ciudades del Alto Valle

Una falla en media tensión provocó este martes por la noche una interrupción del servicio eléctrico en el área céntrica de Fernández Oro, y en Cipolletti. General Roca también se vio afectada.

Según se informó, pasadas las 20.10 se produjo la salida de servicio en Fernández Oro a raíz de una falla en media tensión. Ante esta situación, personal de la empresa transportista Transcomahue trabaja en la estación transformadora que abastece al sector, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico.

zonas afectadas tormeta

En Cipolletti, en tanto, se registró un corte de energía que afectó a barrio Arévalo y sectores aledaños. Desde la distribuidora Edersa indicaron que la interrupción se debió a la falla de aisladores ocasionada por descargas atmosféricas.

Cuadrillas de la empresa se encuentran trabajando en el lugar para el reemplazo del equipamiento dañado y la normalización del servicio en la zona afectada.

Por su parte, en General Roca, pasadas las 21, desde Edersa informaron que los equipos operativos trabajan en la búsqueda de la falla eléctrica que dejó sin servicio a un amplio sector que incluye múltiples barrios y también la zona rural al sur de la Ruta 22: "El desperfecto se registró pasadas las 20.45 producto de una descarga atmosférica" detallaron.

Apagones en Neuquén

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se observó un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

Con el correr de las horas, vecinos alertaron por caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22, fenómeno que fue breve, pero intenso y generó preocupación entre automovilistas.