Cuáles son las obras públicas previstas para 2026

El Municipio proyecta una inversión de 30 mil millones de pesos en obras para el próximo año. Cuáles son los principales proyectos.

La Municipalidad de Cipolletti presentó el presupuesto 2026 con $81.000 millones para cubrir gastos de funcionamiento, servicios y proyectos. Del total, 30 mil millones de pesos se destinarán a obras de asfalto, alumbrado y servicios, entre otros proyectos.

El cálculo de ingresos y gastos es un 47 por ciento más alto que el aprobado para este año y destaca la partida para obras públicas, que representa el 37% del total.

“Lo más importante es que el 37% del presupuesto estará destinado a obra pública , y será financiado en un 99% con fondos municipales”, dijo la titular de Hacienda, Isabel Tipping , a LU19.

Las obras serán el segundo mayor gasto del dinero público, apenas un punto porcentual por debajo de los salarios del personal.

Obras

Entre las obras se destaca un plan vial que contempla pavimento, rotonda, ciclovías y trabajos de cordón cuneta. En el presupuesto están incluidas las partidas para ejecutar rotonda Santa Cruz y San Luis, el pavimento de 214 cuadras en dos etapas, el reasfaltado de la calle Julio Salto, y la rotonda de Illia y San Luis.

También se proyectan mejoras en el alumbrado público con la extensión de la colocación de faros LED. En tanto que se ampliará la red de servicios con la extensión de las cañerías de gas en Labraña y de cloacas en distintos puntos de la ciudad.

El presupuesto contempla superávit millonario

La funcionaria detalló que para 2026 se proyecta un superávit corriente de unos $6.000 millones, al que se suma un ahorro acumulado de $18.500 millones, producto de una administración “muy austera”, una mejora en la recaudación y la decisión de invertir los fondos disponibles en instrumentos de “riesgo bajísimo”.

Además, mencionó un recupero de obras por $1.700 millones y remarcó que solo $370 millones provienen de aportes provinciales. “El resto es pulmón de la Municipalidad”, afirmó.

El presupuesto prevé un tratamiento exprés para ser aprobado en los plazos fijados por la Carta Orgánica. El proyecto debe presentarse antes del 31 de octubre y debe aprobarse antes del 20 de diciembre, un plazo exiguo y más teniendo en cuenta la actual composición del Deliberante.