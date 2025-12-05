Aníbal Tortoriello por Techo Digno: "Hay gobernantes que tratan de eliminar competencia"

El diputado nacional aseguró que la causa es "un invento" y cargó contra la Fiscalía porque "haciendo malabarismo ven de qué manera puede inventar algo ”.

El exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello cerrará el 2025 vinculado a la causa Techo Digno . El expediente judicial tuvo múltiples retrasos y aún no tiene definición, ni fecha de juicio. “Es toda una causa armada, falsa”, aseguró el diputado. Para Tortoriello, la causa judicial es manipulada con fines políticos.

Tortoriello está imputado en la causa Techo Digno junto a su antecesor, Abel Baratti , por el manejo de fondos nacionales destinados a viviendas. El empresario fue uno de los intendentes que advirtió a Nación sobre el posible desvío de fondos públicos para viviendas, pero terminó imputado.

Desde la acusación Tortoriello sostuvo en su defensa que en Cipolletti no faltó dinero , porque Baratti lo depositó en cuentas bancarias, aunque sí manifestó que el Municipio había certificado un avance de obra mayor al real por lo que había recibido dinero "antes de tiempo".

Abel baratti Anibal Tortoriello

El expediente judicial se abrió durante la gestión nacional de Mauricio Macri y en el caso de los exintendentes de Cipolletti aún no tiene fecha confirmada de juicio. Este año hubo varias audiencias truncas por planteos de la defensa de Baratti, pero Tortoriello considera que los tiempos se alargan porque se trata de una causa política.

Para el diputado nacional, que renovó la banca en la boleta de La Libertad Avanza, la Justicia actúa en función de del interés del oficialismo provincial. “Esto muestra el motivo por el cual estamos como estamos los rionegrinos, porque hay gobernantes que tratan de eliminar competencia y en este caso manipulando la Justicia, inventando causas como se le han inventado a un montón de intendentes”, resaltó en una entrevista con CNN Radio Roca.

El legislador nacional recordó que un tribunal había desestimado parte de la acusación y calificó el proceso como una maniobra destinada a perjudicarlo electoralmente. “Es una parodia y un invento”, dijo antes de cuestionar el accionar del Ministerio Público de la Cuarta Circunscripción que interviene en el caso, porque “intenta, haciendo malabarismo, ver de qué manera puede inventar algo para tratar de ensuciar”.

Objetivos políticos

En un tramo más conceptual, vinculó su caso con problemas estructurales de la provincia y del país. “Creo que son de las cosas que nos han empobrecido como provincia, como nos han empobrecido como Nación”, evaluó.

Tortoriello pidió por la independencia de poderes, rechazando el estilo de gobierno “de manera dictatorial, porque esto hace que la democracia se vaya desfigurando”.

Finalmente, reafirmó que sus aspiraciones políticas siguen firmes. “Mi propósito personal es administrar esta provincia. Eso sigue completamente vigente”, concluyó.

La opinión de Tortoriello sobre el caso Lorena Villaverde

El cipoleño encabezó la categoría Diputados en la boleta de La Libertad Avanza, cuya senadora electa, Lorena Villaverde, finalmente renunció a la banca. Tortoriello intentó despegarse de la polémica detrás de la renuncia y afirmó: “Yo siempre opiné que la diputada Villaverde tenía dos años más de mandato y creo que ser senador era algo que podía perfectamente derivar a otra persona y ella continuar con su cargo, que en definitiva es lo que pasó”, afirmó.

“No me interesa opinar acerca de cuál fue la decisión… La verdad es que son responsabilidades de quienes toman esta decisión y por supuesto la mayor responsabilidad de la actual diputada Villaverde, que decidió renunciar a la senaduría y continuar como diputada”, indicó.