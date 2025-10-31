Aníbal Tortoriello se despega de LLA pensando en las elecciones a gobernador

El buen resultado electoral del último domingo ya es anécdota en La Libertad Avanza . La posibilidad de extender la alianza entre LLA y el exintendente Aníbal Tortoriello quedó sepultada por las aspiraciones políticas del diputado nacional y de su par Lorena Villaverde . Una ruptura previsible, pero algo prematura.

Es una disputa por capítulos con final cantado. Tortoriello se atribuyó el buen resultado de LLA en las elecciones , donde se incorporó como aliado con partido propio. Villaverde relativizó su impacto y recordó que, si quiere ser candidato a gobernador, debería recurrir a su sello partidario y no a LLA. " Se replanteará con qué signo político o con qué alianza vamos a llegar a esa instancia" , detalló.

Aníbal Tortoriello le respondió a su socia política Lorena Villaverde, e indicó que habrá un replanteo hacia las elecciones provinciales sobre las alianzas. De todos modos, confirmó su fidelidad con el presidente Milei y aseguró que en el Congreso trabajará por las reformas que vienen . El cipoleño también habló de María Emilia Soria. Y cuestionó la "manipulación" del Gobierno a la Justicia por la causa Techo Digno.

Villaverde, ayer, le bajó el precio al triunfo de Tortoriello. Dijo que su partido «solo aportó el 4% de los votos». Y sobre la proyección a gobernador del cipoleño, indicó: "Lo que haga el diputado nacional es una decisión del partido CREO, el no es de La Libertad Avanza".

tortoriello villaverde

"Desde ya que a futuro, en una elección provincial, se replanteará con qué signo político o con qué alianza vamos a llegar a esa instancia", dijo Tortoriello a Radio Patagonia.

"Desde el día uno que Milei gobierna, desde el bloque PRO he apoyado el 100% de las iniciativas de su gobierno, es decir, no solo soy un aliado sino que soy parte de la política de la gestión que está llevando adelante el Presidente, que en definitiva es lo importante. Cuando me invitaron a participar (Karina Milei y los Menem) como extrapartidario, lo hice con muchísimo gusto y honor. Me desvinculé del PRO y formamos CREO, con el objetivo que sea una herramienta para convocar a todos aquellos ciudadanos que se quieran sumarse a la política con un solo un interés: la vocación política pura de servir a la sociedad", detalló.

Y prosiguió: "Me tocó estar en Juntos por el Cambio y había gente buena y gente que yo prefiero que no estén en política, porque no le sirven a la gente. Así que desde ese lugar, terminamos en una alianza con La Libertad Avanza que también integra Republicanos Unidos. Esto habla de una integración total a LLA. Ahora, desde ya que a futuro, en una elección provincial, como tantas otras municipales que van a venir, se replanteará con qué signo político o con qué alianza vamos a llegar a esa instancia", advirtió.

"Hoy soy un libertario más. Estoy feliz por el Presidente que tenemos en este país, el rumbo elegido y las transformaciones que van a venir en el Congreso", subrayó.

Tortoriello elogió a Soria

Una vez más, Tortoriello opinó positivamente sobre María Emilia Soria, quien es la principal apuntada para ser candidata del peronismo en las elecciones del 2027. Incluso, el exintendente de Cipolletti no descartó buscar una alianza, algo que parece imposible en términos partidarios. "Aprecio su gestión publica. Fue reelegida con más del 60% de los votos y eso habla de una buena gestión", dijo sobre la intendenta de Roca. Lejos de rechazar la posibilidad de acuerdos con Soria, se limitó a decir que esas conversaciones deben ser privadas.

La causa Techo Digno

Al ser consultado sobre la posibilidad de ver interrumpida su carrera política por la causa Techo Digno (si fuese condenado en primera instancia con ratificación de Cámara se le aplicaría la Ficha Limpia), indicó que "la falsedad y la manipulación de la Justicia, en este caso para para ensuciar mi figura y la de otros intendentes, es lamentable".

"Es muy triste ver cómo (el Gobierno) utiliza a la Justicia para evitar competir con alguien que, evidentemente, les resulta una amenaza. Pero evidentemente eso no llegará a ningún puerto, porque no hay ningún elemento que demuestre lo que intentan endilgarme. Lamentablemente, una Justicia que se presta para esto, son cosas que hay que corregir en este país y esta provincia, porque la Justicia deber ser independiente», sentenció.