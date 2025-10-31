Tragedia Ruta 151: murió una mujer en un accidente múltiple

El accidente se produjo entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio. La víctima fatal chocó de frente contra un camión. Era oriunda de Cinco Saltos.

La víctima murió en el acto, antes de que llegue la ambulancia. Foto Ilustrativa.

La Ruta 151 fue escenario de un nuevo choque fatal . El jueves por la noche se produjo un accidente entre al menos cuatro vehículos que le provocó la muerte a una mujer. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio .

Según los primeros datos que se conocen del choque fatal, se vieron involucrados un camión, dos autos y una motocicleta. El área de Tránsito de la Policía realizó peritajes para determinar qué provocó la tragedia. Hasta el momento, se pudo establecer que la víctima murió por el impacto contra el camión, pero aún se investiga la mecánica completa del siniestro y las posibles responsabilidades de los implicados.

En principio, testigos del operativo afirmaron que la víctima viajaba en la motocicleta. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente contra el camión . La principal hipótesis es que la mujer realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.

Según los investigadores, es posible que la moto no tuviera luces y eso derivó en una brusca maniobra para evadir el impacto. Sin embargo, se precisó que aún no concluyeron los peritajes.

Los otros dos vehículos involucrados en el choque, la moto y un auto, fueron alcanzados en segunda instancia, tras el choque frontal entre el camión y el Volkswagen Bora. El motociclista fue derivado a un centro asistencial con lesiones de distinta consideración.

Qué se sabe de la víctima del choque fatal

La mujer conducía por la Ruta 151 en sentido Norte-Sur. Había pasado Barda del Medio y se acercaba a Contralmirante Cordero. Según constataron los paramédicos convocados al accidente, la mujer murió en el acto. La identidad de la víctima no fue confirmada hasta que los familiares sean notificados, pero se trata de una mujer de alrededor de 30 años que vivía en Cinco Saltos.