Inseguridad sin límites: encontraron al ladrón infraganti en una vivienda

El propietario del hogar sorprendió al intruso en una habitación y forcejeó hasta reducirlo. El delincuente tiene 48 años y fue detenido por la Policía.

Dos hechos de inseguridad tuvieron lugar en dos localidades cordilleranas , en ambos casos los sospechosos fueron sorprendidos en pleno delito . Una persona fue descubierta infraganti en el interior de una vivienda en Bariloche , forcejeó con el propietario y fue detenido . El segundo hecho se desarrolló en una feria en El Bolsón , cuando dos jóvenes sustrajeron prendas de vestir y fueron detenidos por el personal policial a pocas cuadras del lugar.

El primer episodio se registró en San Carlos de Bariloche , cuando un hombre fue sorprendido infraganti dentro de una vivienda cuando intentaba sustraer elementos de valor. El propietario, que se encontraba en el lugar, escuchó ruidos extraños y descubrió al intruso dentro de una de las habitaciones.

El intento de robo derivó en un forcejeo entre ambos , hasta que el dueño logró reducir al hombre con la colaboración de vecinos que acudieron al hogar al escuchar los gritos. El violento episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Los Arrayanes, en el oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Un llamado al 911 permitió que el personal de la Comisaría N°27 asista con rapidez a la vivienda. El operativo a cargo del comisario Cristian Cortés permitió la identificación y detención del hombre. El intruso de 48 años, fue esposado y trasladado a la dependencia policial con cargos por robo en grado de tentativa.

policía casa Bariloche El sospechoso fue descubierto infraganti en el interior de una vivienda sobre calle Los Arrayanes.

El hombre presentaba heridas producto del forcejeo, mientras que el propietario sufrió cortes y escoriaciones al intentar impedir el robo. La rápida intervención policial evitó que el episodio pasada a mayores.

El robo en una feria de El Bolsón

El segundo episodio ocurrió en El Bolsón, cuando efectivos de la Comisaría N°12 intervinieron tras el aviso de un comerciante que denunció el robo de varias prendas de vestir. El hecho tuvo lugar en una feria ubicada sobre las calles San Francisco de Asís y Costanera, donde los jóvenes de 20 años fueron vistos mientras se apoderaban de la mercadería.

policia hospital privado bariloche muerte militar ejercito El propietario sufrió cortes y escoriaciones al intentar impedir el robo.

La Policía inició la búsqueda de los sospechosos, a partir de las características físicas que aportó el damnificado. El operativo finalizó en las inmediaciones del barrio San José, donde los sospechosos fueron interceptados y reducidos luego de intentar escapar. Uno de ellos descartó las prendas sustraídas antes de ser detenido.

Recuperación de los elementos robados y detención de los sospechosos

Los objetos sustraídos fueron recuperados y posteriormente restituidos a su propietario, confirmaron desde la Policía de Río Negro. Ambos acusados fueron alojados en la Comisaría N°12 y quedaron alojados en el marco de una causa por hurto en grado de flagrancia, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.