Por las cámaras de seguridad descubrieron un auto que tenía pedido de secuestro

Es un Peugeot azul que lo registraron transitando hacia Cipolletti y lo interceptaron en Puente 83. Lo buscaban desde marzo del año pasado.

El Peugeot fue detectado por las cámaras de seguridad. En el control policial verificaron que tenía pedido de secuestro.

Policías que realizaban tareas de monitoreo en Ruta Provincial 65 detectaron a través de las cámaras de seguridad un automóvil que registraba pedido de secuestro vigente.

Inmediatamente, se alertó al Destacamento Especial de Seguridad Vial de Fernández Oro , cuyos efectivos se encontraban realizando consigna en el sector de Puente 83 , entre las localidades de Fernández Oro y Cipolletti.

Minutos después, las agentes a cargo del operativo realizado el último martes lograron visualizar el vehículo, un Peugeot 106 color azul, que circulaba en dirección hacia Cipolletti.

Los uniformados que cumplían la tarea detuvieron su marcha e identificaron al conductor, quien presentó la documentación del rodado y del seguro correspondiente, la cual fue verificada por el personal policial interviniente.

Sin embargo al chequear la identificación del auto constataron que pesaba sobre él un pedido de secuestro vigente desde marzo de 2024, por lo que se dio intervención a la fiscalía de turno.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro preventivo del vehículo, quedando a resguardo del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Fernández Oro hasta que el Juzgado Penal competente disponga las diligencias a seguir.

Un Gol robado en El Bolsón apareció en Roca

Efectivos del Destacamento 177° del barrio Chacramonte de General Roca lograron recuperar un vehículo con pedido de secuestro por robo durante un operativo de prevención realizado en la zona rural, en el que también detuvieron a su conductor.

El procedimiento tuvo lugar el martes por la noche en la esquina de las calles Romagnoli y Nahuel Huapi, cuando un móvil policial observó circular a un automóvil con las luces apagadas. Ante la actitud sospechosa, los uniformados procedieron a identificar al conductor y verificar los datos del rodado.

Auto secuestrado Chacramonte

Se trataba de un Volkswagen Gol, color rojo, de tres puertas, conducido por un hombre de 30 años, domiciliado en esta ciudad, quien al momento del procedimiento no tenía documentación personal. Tras consultar con el comando radioeléctrico, se informó que el vehículo registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 12° de El Bolsón, en el marco de una causa por hurto.

Por disposición de la Fiscalía N° 4 ordenó el secuestro del vehículo y que el conductor permanezca detenido por el delito de encubrimiento, hasta tanto se reciban sus antecedentes.

Intentaron escapar en una moto sospechosa

Durante la noche del lunes, personal de la Subcomisaria 69° de General Roca logró el secuestro de una motocicleta con pedido de robo vigente, luego de que dos sujetos escaparan al advertir la presencia policial.

El hecho ocurrió en calle Aníbal Troilo, casi Los Mirlos, cuando un móvil de prevención observó a dos hombres a bordo de una moto color roja que circulaba sin los plásticos correspondientes, por lo que despertó sospechas.

Moto robada en Roca

Tras la verificación de los datos del vehículo, se constató que se trataba de una motocicleta Corven 110cc, que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 31° de esta ciudad, de septiembre de 2025, en el marco de una causa por “Robo”. Además, se detectó que el número de chasis presentaba signos de adulteración.

La Fiscal de turno fue informada del procedimiento y dispuso que el rodado quede retenido en calidad de secuestro, iniciándose actuaciones por infracción al Artículo 289 del Código Penal. El hecho continúa siendo investigado por la Fiscalía de turno y la Subcomisaria 69°, con el objetivo de identificar a los responsables.