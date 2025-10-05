Cayó un clan narco integrado por familiares y hay tres detenidos

Es una investigación por venta de drogas que realizó la Policía Federal en Roca. Allanaron dos casas, donde secuestraron cocaína y otros elementos incriminantes. Dos hermanas serían las cabecillas.

Dos mujeres y un hombre , familiares entre si, fueron detenidos por la Policía Federal en el barrio Chacramonte, ubicado al suroeste de General Roca. El operativo lo realizaron el último viernes efectivos de la División Unidad Operativa Federal de General Roca, que funciona en la órbita de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes seguían la pista de un clan que supuestamente se dedicaba a la venta de drogas al menudeo.

Con una orden dictada por el Juzgado Federal de la misma ciudad, a pedido del área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal, a cargo Sebastián Gallardo y con la intervención del Secretario Francisco Iglesia Frezzini, el último viernes en horas de la mañana realizaron dos allanamientos en viviendas contiguas ubicadas en la calle Las Catalpas.

Como resultado secuestraron cocaína (en una cantidad no precisada), balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Ante el hallazgo, fueron detenidas dos hermanas identificadas como las principales responsables del expendio, y un hombre con antecedentes en una causa por un hecho violento actualmente bajo investigación por la Justicia rionegrina.

Flía narco Roca 6

Los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Unidad Operativa, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nº 23.737 de Comercialización de Estupefacientes.

“Con este procedimiento y cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina demuestra su compromiso de actuar de manera coordinada ante delitos de competencia federal y provincial, sumando recursos humanos y logísticos para enfrentar de manera directa al narcotráfico”, destacaron desde la fuerza.

Casi tres kilos de marihuana en el patio

Personal policial de la Comisaría 47º de J.J. Gómez, junto a la Brigada de Criminalística y Toxicomanía, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Pasaje 3 en el marco de una causa judicial por amenazas agravadas.

Durante el procedimiento, realizado la semana pasada bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, se encontraron en el interior de la vivienda varias vainas servidas de diferentes calibres y un cartucho completo. Los elementos fueron secuestrados y documentados por Criminalística.

Además, al requisar el patio trasero de la propiedad, se halló una bolsa de nylon con sustancia vegetal verde. Personal de Toxicomanía confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un pesaje de 2,985 kilogramos, procediendo a su secuestro.

La fiscalía dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la notificación de derechos a los involucrados en el lugar.

Agredió a su ex y le encontraron armas, balas y drogas

La Policía de Río Negro allanó un domicilio de la ciudad de Bariloche, en el marco de una causa por daños, donde secuestró más de 20 proyectiles de distintos calibres, dos aires comprimidos, balanzas de precisión y estupefacientes.

La diligencia se realizó este jueves, después del mediodía, en una vivienda ubicada en la calle Soldado Olavarría.

La investigación surgió luego de un episodio que ocurrió en el mismo domicilio, en el que un joven provocó daños en pertenencias de su ex pareja, a quien incluso amenazó con un arma blanca.

Secuestro marihuana y armas Bariloche

Los uniformados ingresaron al domicilio y secuestraron los elementos mencionados. Los proyectiles fueron decomisados por personal de la Policía científica, mientras que también se dio intervención al área de Toxicomanía, que procedió al secuestro de los estupefacientes – marihuana y cocaína en una cantidad no precisada- y de las balanzas de precisión, dando inicio a una causa que elevó ante la Justicia Federal.

Se iniciaron actuaciones por lesiones, daños y tenencia de estupefacientes, a partir de las cuales el involucrado fue detenido y traslado a la dependencia policial.