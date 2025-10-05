Buena carrera de Franco Colapinto en Singapur, donde ganó George Russell

El argentino completó todas las vueltas del trazado asiático en la fecha 18 del campeonato de la Fórmula 1.

Franco Colapinto (Alpine) terminó 16° en el Gran Premio de Singapur , correspondiente a la fecha 18 del campeonato de Fórmula 1 , donde el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dominó de principio a fin.

El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino, que comenzó en el 16° lugar, tuvo una gran largada tal como había pasado el año pasado en el circuito callejero de Marina Bay, y en menos de una vuelta ya estaba en el decimotercer puesto.

Luego de una temprana parada en boxes debido a que había comenzado la carrera con neumáticos blandos que se desgastan más rápido, Colapinto cayó varias posiciones luego de su parada en boxes, aunque siguió manteniendo un muy buen ritmo.

Sobre el final de la carrera, cuando todos los pilotos ya habían realizado su parada, el argentino llegó a estar duodécimo, a solo dos posiciones de la zona de puntos. Sin embargo, en las últimas vueltas sufrió muchísimo el desgaste en sus neumáticos, por lo que fue superado por cuatro rivales para así terminar en el decimosexto lugar.

De todas maneras, el joven piloto de Alpine se mostró muy concentrado y con buen ritmo a lo largo de casi toda la carrera y finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el último lugar.

franco colapinto bajando auto

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell dominó en todo momento sin mayores inconvenientes para conseguir su segunda victoria de la temporada luego de la obtenida en el GP de Canadá.

En el segundo puesto quedó Verstappen, quien resistió los constantes ataques de Norris y pudo descontarle seis puntos al líder del campeonato, que es el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó cuarto.

Los otros pilotos que sumaron puntos además de Russell, Verstappen, Norris y Piastri fueron Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

Luego del GP de Singapur, Piastri mantiene el liderazgo en el campeonato y a falta de seis carreras le saca 22 puntos a Norris y 63 a Verstappen.

McLaren se aseguró el campeonato de Constructores

La escudería británica, que demostró un dominio apabullante desde la primera carrera, se aseguró el campeonato de Constructores gracias al tercer y cuarto puesto cosechados por Norris y Piastri en Singapur.

McLaren alcanzó los 650 puntos y duplicó en puntos a Mercedes, que ocupa la segunda posición.

Este título, además, le permitió a McLaren superar a Williams y convertirse en la segunda escudería con más campeonatos de Constructores, con 10, solo por debajo de Ferrari que tiene 16.

Así quedaron las principales posiciones en el campeonato de Fórmula 1

1- Oscar Piastri (McLaren): 336

2- Lando Norris (McLaren): 314

3- Max Verstappen (Red Bull): 273

4- George Russell (Mercedes): 237

5- Charles Leclerc (Ferrari): 173