Hay alerta amarilla por tormentas y vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles “fenómenos peligrosos” en distintas regiones del país. El Pronóstico.

La alerta por tormentas y vientos fuerte afectará principalmente al centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 5 de octubre una alerta amarilla por tormentas y otra por vientos fuertes . Son 13 provincias las provincias afectadas, pero la zona con más impacto será el centro del país, donde el clima será más adverso.

En las primeras horas del día regía un aviso nivel naranja en la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, pero con el pasar de las horas se eliminó esa advertencia. En tanto, sí se mantiene la alerta amarilla por tormentas en Chaco , Misiones , el norte de Entre Ríos y Corrientes . En estas áreas, las tormentas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y acumulaciones de entre 20 y 60 milímetros.

Al mismo tiempo, el organismo que depende del Ministerio de Seguridad emitió otra alerta, en este caso, amarilla por vientos fuertes en el centro de la provincia de Buenos Aires , Córdoba , La Pampa , La Rioja , Mendoza , San Juan , San Luis , Santa Fe y Santiago del Estero .

Clima

Así, en las zonas cordilleranas, los vientos del noroeste y oeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En el resto del área, durante la jornada del domingo predominarán vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN

Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Sistema de Alerta del SMN.jpg

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.