Feinmann filtró un video de Espert en la piscina de Fred Machado en Río Negro

Fue filmado por el propio empresario acusado de narcotráfico e hicieron bromas acerca del plan económico del por entonces presidente Macri. Crece el escándalo.

El periodista Eduardo Feinmann difundió en su programa de A24 un video en el que se ve al diputado José Luis Espert , en lo que sería la vivienda de Fred Machado en Viedma .

Allí se lo ve al dirigente político recostado sobre la pileta del empresario, acusado de narcotráfico y los dos intercambiaron chistes en torno al plan económico del por entonces Presidente Mauricio Macri.

"Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri", dijo Espert con sarcasmo, en una referencia temporal a 2018.

“Espert, prácticamente que lo desconoce, que no había confianza… Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma, aquella vez que viajaron para la presentación del libro”, señaló Feinmann al presentar las imágenes.

El video exclusivo que dio a conocer Feinmann se produce en medio de las denuncias que involucran a Espert por un presunto aporte de 200 mil dólares, además de un avión y una camioneta, que habrían servido para impulsar su campaña presidencial de 2019.

La lujosa vivienda de Machado en Viedma

Lujosa en cada rincón, con una vista inigualable y fondos que conducen al río Negro. Así es la imponente chacra denominada “La Gringa”, ubicada sobre la Ruta 1 a unos 20 kilómetros de Viedma, la residencia fijada por el empresario Federico Andrés “Fred” Machado para cumplir con su prisión domiciliaria en el marco de la causa que se le sigue en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico mexicano, por el cual hay pendiente un trámite de extradición.

Machado está detenido en la Patagonia desde 2021, pero su caso ha vuelto a los primeros planos luego de que la Justicia del Estado de Texas informara que un fideicomiso manejado por él y una socia, Debra Lynn Mercer-Erwin (presa en Estados Unidos) le transfiriera en 2019 al menos 200.000 dólares al entonces candidato presidencial yy actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert.

chacra machado

La propiedad elegida por Machado para pasar sus días de preso domiciliario es una lujosa chacra de unas 10 hectáreas ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 1, a mitad de camino entre Viedma y el balneario El Cóndor, que el empresario habría comprado algún tiempo antes de ser detenido.

El predio denominado “La Gringa” se destaca por su cerco perimetral de hormigón y el ingreso asfaltado, en cuyo frente sobre la Ruta 1 hay un enorme portón que frena el ingreso a la enorme propiedad, que además de todo el verde y las diversas construcciones que se ven en su interior, tiene una vistosa costa parquizada que da al río Negro.

Machado no registra antecedentes penales en el país y no tiene ninguna causa abierta en su contra, más allá que se lo vinculó con distintos intentos comerciales no muy claros, como la construcción de un hotel en Las Grutas o la instalación de un taller de embarcaciones en tierras cedidas por el municipio de San Antonio Oeste en la zona del puerto de San Antonio Este, medida que luego se revirtió.

Tras su detención en Neuquén el empresario fue alojado en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche y, posteriormente, se le concedió la prisión domiciliaria en la quinta de Viedma.