Quiso embestir a un policía tras una persecución y chocó a un patrullero

El insólito episodio ocurrió en las últimas horas en Bariloche. El conductor y su acompañante quedaron detenidos.

Una imagen de la persecución y de locos que se vivió en Bariloche. Hay dos detenidos.

El conductor de un vehículo Renault Logan y su acompañante fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en Bariloche por darse a la fuga cuando iban a ser identificados e intentar atropellar a uno de los empleados policiales que participó de la persecución.

El episodio comenzó en el barrio Jardín Botánico , donde efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención divisaron la presencia de los sospechosos a bordo de un Renault Logan, y concluyó en el barrio 28 de Abril, donde fueron detenidos tras una persecución que se extendió por más de 20 cuadras.

De acuerdo a la información que aportaron fuentes oficiales, cuando iban a ser identificados el conductor optó por encender las luces y acelerar a toda velocidad, tratando de evadir a los policías.

Para lograr su objetivo transitó varias cuadras a toda velocidad hasta que en la calle Michay del barrio 28 de abril, ingresó a una arteria sin salida y quedó encerrado por le patrullero que lo perseguía.

Uno de los uniformados que participaba del operativo descendió del móvil y se acercó al auto de los sospechosos, para exigirles que desciendan del mismo, aunque el conductor volvió a acelerar y estuvo a centímetros de atropellarlo.

La fuga concluyó allí mismo debido a que la camioneta policial se interpuso en el único sitio de escapatoria y el Logan lo chocó frontalmente.

Los dos sujetos que iban a bordo fueron identificados y detenidos en el marco de las actuaciones que se iniciaron por atentado, resistencia a la autoridad y daños calificados, de acuerdo a lo que dispuso el fiscal de la causa, Gerardo Miranda.

El conductor fue sometido a un examen de alcoholemia, que arrojó resultados negativos, mientras que personal de la policía científica realizó los peritajes sobre ambos vehículos.

Se cree que los sujetos tenían intenciones de cometer un ilícito en el sitio donde fueron sorprendidos, aunque la presencia policial oportuna frustró sus planes, motivo por el que no tenían elementos de procedencia dudosa en su poder.