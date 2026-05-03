Debate clave por regalías en Allen: ausencia total del intendente y su bloque en el Concejo

La discusión por regalías hidrocarburíferas reunió a dirigentes y vecinos, pero la ausencia del jefe comunal generó críticas.

El debate se llevó a cabo este sábado en el Concejo Deliberante de Allen. Foto: Gentileza (Inforo).

Este sábado 2 de mayo se realizó en el Concejo Deliberante de Allen una reunión abierta para analizar la nueva distribución de regalías hidrocarburíferas dispuesta por el Gobierno Provincial .

Se trata de un tema central para el presente y el futuro económico de la ciudad, ya que impacta directamente en los recursos municipales.

El encuentro contó con la presencia de legisladores provinciale s de distintos espacios, entre ellos Fabián Zgaib (JSRN), Lorena Matzen (UCR) y José Luis Berros (PJ), quienes destacaron la importancia del diálogo.

Además, participaron concejales, vecinos, independientes y referentes políticos, lo que le dio al debate una fuerte impronta plural y representativa.

La ausencia que generó polémica

Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue la ausencia del intendente Marcelo Román, quien no participó de un debate considerado clave para los intereses de la ciudad.

marcelo roman allen

A esto se sumó la falta de sus concejales Valeria Bezic, Antonio Sepúlveda y Analía Martínez, quienes tampoco estuvieron presentes en el recinto.

Señales que abren interrogantes

Según detalló Inforo, la ausencia del jefe comunal y su bloque no pasó desapercibida y fue interpretada por distintos sectores como una señal de desinterés frente a una problemática sensible.

En un contexto donde se discuten fondos clave para el funcionamiento municipal, la falta de participación generó cuestionamientos sobre el compromiso con los temas centrales de Allen.

Avanza la causa en Allen: imputarán al intendente y a su mano derecha

La causa que sacude al escenario político de Allen ya tiene un punto de inflexión. La Justicia ya fijó la fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el intendente Marcelo Román.

Se trata de una instancia central: será el momento en que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos, las pruebas y la calificación legal de los delitos investigados.

En esa audiencia serán imputados:

Raúl Marcelo Román , acusado de presunto peculado y administración fraudulenta.

Horacio Sebastián Ocampo, su ex asesor, investigado por su rol como partícipe necesario y por presunta usurpación de cargo público.

La causa, que comenzó a mediados del año pasado, entra ahora en una etapa decisiva.

Si bien no se confirmó la fecha oficial de la audiencia, se conoció que ya fue realizado el pedido a la Oficina Judicial. Se espera que en los próximos días se informe la fecha y la hora.