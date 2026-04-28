La buena noticia para 501 familias rionegrinas cuando el frío ya se hace sentir

El anuncio de Provincia que coincide con el descenso de la temperatura. Una obra que les cambiará el día a día a los vecinos de distintas ciudades.

La Comisión de Fondos de Obras de Gas de la Legislatura de Río Negro aprobó el financiamiento para que se lleve adelante las ampliación de red de gas que beneficiará a 501 hogares de distintos barrios de Allen, Chichinales, El Bolsón y Pilcaniyeu a través del Programa Gas Rionegrino .

En la vecina ciudad de Allen , los barrios comprendidos serán Bagliani y Guerrico, con obras que llevarán el servicio a 54 y 112 hogares , respectivamente.

En Chichinales , la Provincia continuará con las obras de ampliación de red en el barrio Otto Krause, extendiendo la infraestructura para llegar a 210 familias más .

De igual modo en El Bolsón, se continuará con la segunda etapa de la red de gas para 80 familias de barrio Luján y Ruta 40. Finalmente en Pilcaniyeu el gas natural llegará a la puerta de 45 hogares con la ejecución de las obras recientemente aprobadas.

Trabajos generales en 24 localidades

El subsecretario de Infraestructura de la Provincia, Daniel Bengochea, detalló en la reunión de comisión, previa a la aprobación de las nuevas obras, la totalidad de los trabajos finalizados, y los que actualmente se realizan en 24 localidades llevando el gas natural a 6377 familias rionegrinas.

Gas rionegrino

En este marco destacó las ampliaciones de redes realizadas en localidades de la Región Sur, a partir de la concreción del Gasoducto: “Cuando finalicemos próximamente con los trabajos en Ramos Mexía y Maquinchao, vamos tener entre cerca del 100% de cobertura del servicio; mientras que los Menucos ya tiene el 100% de la población con gas natural y finalizados los trabajos en Sierra Colorada llegaremos al 95% de la población”, precisó.

Susto por un escape de gas en Cipolletti

La tranquilidad del último viernes se vio interrumpida por un fuerte operativo que provocó el despliegue de trabajadores municipales, personal de Defensa Civil, una dotación de bomberos y agentes de Camuzzi ante un escape de gas. El incidente sucedió cuando una máquina rompió un caño de gas durante su intervención en la obra.

gas perdida Fotografía: Antonio Spagnuolo.

El incidente sucedió cerca de las 16:45, en la intersección de la Ruta N°65 y Circunvalación, cuando la maquinaria municipal quebró la cañería del servicio de gas y provocó una importante pérdida del fluido gaseoso. El peligro que revistió el escape de gas y el área de tránsito intenso, activó el operativo preventivo para garantizar la seguridad de los conductores y transeúntes.

Los bomberos acudieron al lugar únicamente para realizar tareas preventivas. El rápido operativo se desplegó en la zona debido al peligro de la escena, a partir del quiebre del caño principal y la cercanía con la estación de Servicio Shell. Según informó personal municipal, la pérdida de gas estaría controlada.