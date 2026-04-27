Cipolletti entre las ciudades elegidas para obras determinantes de agua y saneamiento en Río Negro

La ciudad recibirá una obra de desagües pluviales. El plan provincial beneficiará a 129 mil vecinos en distintas localidades.

El Gobierno de Río Negro avanza con cinco obras estratégicas de agua potable y saneamiento en distintas ciudades, y Cipolletti aparece entre las localidades beneficiadas con un proyecto clave para mejorar la infraestructura urbana.

En total, las intervenciones alcanzarán a más de 129 mil vecinos y buscan dar respuesta a demandas históricas durante los próximos 20 años.

En la ciudad se ejecutará una obra de desagües pluviales en tres cuencas urbanas , destinada a mejorar el drenaje y evitar complicaciones ante lluvias intensas.

Además, el proyecto contempla la recuperación de espacios para uso comunitario y un beneficio directo para más de 8.200 personas, además de miles de beneficiarios indirectos.

El impacto esperado

Con esta intervención se apunta a optimizar el escurrimiento del agua, reducir anegamientos y mejorar sectores urbanos que hoy presentan dificultades.

Desde Provincia remarcaron que se trata de obras que muchas veces no se ven, pero resultan fundamentales para la calidad de vida de los vecinos.

El Superintendente del DPA, Gastón Renda, destacó que “se trata de un financiamiento muy importante que permite hacer obras realmente estratégicas y de gran magnitud en nueve localidades en simultáneo”.

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Un plan que alcanza a toda la provincia

Las otras obras se desarrollarán en Dina Huapi, El Bolsón, Sierra Grande, Playas Doradas y Río Colorado, con mejoras en agua potable y sistemas cloacales.

El financiamiento proviene del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), gestionado a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo.

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Además, Renda destacó el trabajo articulado del Gobierno Provincial: “Es un trabajo muy importante de todo el equipo, con la participación de distintos organismos como ARSA, Vialidad Rionegrina y Obras Públicas, que permite avanzar en estas obras y llevarlas a la etapa de ejecución”.

Demandas históricas

Desde el Departamento Provincial de Aguas indicaron que estas intervenciones responden al crecimiento de las ciudades y a necesidades postergadas desde hace años.

En Cipolletti, la expectativa está puesta en una obra largamente esperada que podría traer alivio en zonas afectadas por problemas de drenaje. Se estima un beneficio inmediato para más de 8.200 personas, junto con miles de beneficiarios indirectos, a partir de la mejora en el escurrimiento pluvial y la recuperación de espacios urbanos.