Cipolletti: ARSA inició tareas clave en la planta potabilizadora de agua

ARSA realizará trabajos de mantenimiento en la potabilizadora de Cipolletti tras el fin de la temporada de verano, cuando opera al máximo de su capacidad.

La empresa Aguas Rionegrinas ( ARSA ) puso en marcha un operativo integral de mantenimiento en la planta potabilizadora de Cipolletti , con el objetivo de optimizar sus instalaciones tras la finalización de la temporada estival, período en el que la planta opera al máximo de su capacidad .

En este marco, personal de la empresa ARSA se encuentra llevando a cabo, desde la semana pasada, los trabajos de acondicionamiento de los cinco decantadores con los que cuenta la planta potabilizadora . Estas estructuras, de aproximadamente ocho metros de profundidad, requieren intervenciones específicas que demandan tiempo y precisión para su correcta limpieza y desinfección.

Una vez finalizados estos trabajos, las tareas continuarán en los dos floculadores, elementos fundamentales del proceso de potabilización , ya que permiten mejorar la calidad del agua . En este sector, las acciones se enfocan en el recambio de cañerías y la optimización de la estructura.

De esta manera, ARSA avanza de forma sostenida en la "mejora del servicio", con acciones concretas que fortalecen el sistema de provisión de agua potable.

Obra de agua clave en Bariloche

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo en una de las obras más importantes para Bariloche: se firmó el contrato para la nueva toma de agua del lago Gutiérrez, que garantizará un servicio de calidad para más de 75.000 familias de 30 barrios, acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto al Intendente Walter Cortés, y marca el inicio concreto de una obra estratégica financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Programa de Desarrollo Territorial.

La intervención forma parte del Plan Director de Agua y responde al crecimiento sostenido de Bariloche. “El año pasado, por datos oficiales, se habilitaron 170.000 metros cuadrados. Esto no se detiene, sigue creciendo cada vez más”, señaló el gobernador, y explicó que la obra es clave para acompañar ese proceso con infraestructura acorde.

alberto weretilneck walter cortes El gobernador Alberto Weretilneck destacó una obra clave de ARSA para Bariloche.

Durante la jornada, Weretilneck confirmó que el 8 de mayo se realizará la licitación para la obra de mejoramiento de la Ruta Provincial 80, vía de acceso al aeropuerto. Se trata de una inversión provincial de $4.000 millones que permitirá mejorar la conectividad y seguir jerarquizando la ciudad. También repasó otros avances, como el 75% de ejecución de la nueva Terminal de Ómnibus, que contará con 24 dársenas.

El gobernador destacó además la complejidad técnica y las gestiones necesarias para concretar el proyecto: “El lago Gutiérrez está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y sin su colaboración no hubiésemos tenido autorización para avanzar”. En ese marco, valoró la participación local en la ejecución: “Que la obra la haga una empresa barilochense como Alusa nos da tranquilidad”.

Por su parte, el intendente Cortés resaltó el trabajo conjunto con la Provincia: “Quiero agradecer al gobernador, porque juntos estamos haciendo un montón de cosas. Estas obras nos tienen que llenar de orgullo como barilochenses”.

El gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, destacó que la obra “tiene financiamiento asegurado y es una realidad que va a mejorar el servicio en toda la zona sur” y remarcó que “representa un nuevo paso dentro de un rumbo que prioriza obras estructurales, planifica el crecimiento y transforma la inversión en mejoras concretas”.