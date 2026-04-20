ARSA activa la cuenta regresiva: últimos días para saldar deudas con fuertes descuentos

La empresa estatal Aguas Rionegrinas mantiene beneficios con quita total de intereses, pero el plazo vence pronto. Qué opciones hay y qué ocurrirá si no regularizás.

Desde Aguas Rionegrinas informaron que el beneficio estará vigente solo hasta el martes 30 de abril. Foto: Gentileza.

Quedan pocos días para acceder al plan de regularización de deuda de Aguas Rionegrinas (ARSA) . El beneficio estará vigente solo hasta el martes 30 de abril y permite cancelar saldos pendientes con condiciones especiales.

La propuesta apunta a usuarios con deudas en los servicios de agua potable y saneamiento , ofreciendo facilidades para ponerse al día antes de que se endurezcan las medidas.

Quienes opten por pagar en una sola cuota acceden al mayor beneficio: 100% de descuento en intereses . Además, el trámite es simple y automático.

Cuáles son las opciones de pago

Las opciones disponibles son:

Oficina Virtual: en la web oficial, el botón “Moratoria 2026” ya aplica el descuento.

Red Banelco: el monto aparece listo en pago de servicios.

Rapipago y Pago Fácil: se puede abonar con número de cuenta, sin factura.

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Plan en cuotas: cómo acceder

Para quienes no puedan pagar al contado, existe la opción de financiación. En este caso, el trámite debe realizarse de manera presencial en oficinas de la empresa.

El plan permite:

Hasta 3 cuotas

100% de bonificación en intereses de financiación

50% de descuento en intereses resarcitorios

Qué pasa si no regularizás

Desde la empresa advirtieron que, una vez finalizado el plazo, se avanzará con acciones para recuperar la deuda.

Esto incluye intimaciones formales y posibles cortes del servicio para quienes mantengan saldos impagos.

La alternativa para sectores vulnerables

Aguas Rionegrinas recordó que sigue vigente el programa de Tarifa Social, destinado a garantizar el acceso al servicio para quienes lo necesiten.

El trámite debe realizarse de forma presencial en oficinas comerciales, donde se brinda asesoramiento según cada situación.

El reloj corre y la decisión es clave: aprovechar los beneficios ahora o enfrentar condiciones más estrictas en los próximos días.

Alta morosidad en el servicio de agua: 16 mil cuentas deben en Cipolletti

La empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA) enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años en materia de recaudación: una alta tasa de morosidad en el pago del servicio de agua potable y saneamiento que impacta de lleno en la sustentabilidad del sistema en toda la provincia.

Los números reflejan la magnitud del problema. Según confirmó a LM Cipolletti el titular de ARSA, Javier Iud, solo en Cipolletti la deuda acumulada asciende a $3.752 millones, distribuidos en unas 16.000 cuentas en mora. Se trata de una cifra que expone la profundidad del atraso en el pago del servicio en una de las ciudades más importantes del Alto Valle.

El dato no solo impacta por el monto total, sino también por el alcance: miles de usuarios mantienen deudas con la empresa estatal, lo que genera un fuerte desfinanciamiento en un servicio esencial.

Hasta el momento, el alcance de la moratoria ha sido limitado en relación con el volumen total de deuda. De acuerdo con los registros oficiales, en Cipolletti se han regularizado apenas 317 cuentas, lo que representa un recupero cercano a los $48 millones.