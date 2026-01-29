La millonaria deuda de los municipios por el agua que utilizan

El titular de ARSA aseguró que los municipios deben más de 2000 millones de pesos. El 70% de la deuda lo tienen cinco ciudades.

Javier Iud, titular de ARSA, aseguró que la mayoría de los municipios tienen deudas por el servicio.

Los municipios de Río Negro tienen una deuda acumulada de $2000 millones con la empresa estatal ARSA , prestadora del servicio de agua potable y cloacas en gran parte del territorio provincial. El dato fue revelado por el presidente de la firma, Javier Iud.

El funcionario expuso el monto adeudado por los gobiernos locales luego de una consulta sobre las críticas recurrentes que recibe ARSA por las fallas en el servicio. Como ejemplo puntual, mencionó el caso de Roca, Municipio que mantiene un pasivo de alrededor de $200 millones con la empresa.

Posteriormente, Iud informó que la deuda total de los municipios supera los $200 millones y que cerca del 70% de ese monto se concentra en solo cinco localidades. "Salvo Bariloche, que desde 2023 cumple, todos los municipios tienen deuda. La deuda que tienen los gobiernos locales es mayor a la que suman todos lo demás consumidores", manifestó.

Entre los municipios con mayor nivel de deuda, Iud evitó dar un listado detallado, aunque aclaró que se trata de ciudades “grandes y medianas”, y remarcó que “Bariloche y Viedma, en relación a su capacidad, son los menos comprometidos” por la deuda.

Durante la entrevista con Literal Radio, el titular de ARSA vinculó la discusión por las deudas municipales con la necesidad de sostener y mejorar el servicio, especialmente en un contexto de alta demanda durante el verano. En ese sentido, señaló que la empresa atraviesa un proceso de obras de gran envergadura, con siete proyectos previstos en distintos puntos de la provincia, entre ellos Bariloche, San Antonio, Cipolletti y Roca.

Para Iud, “no es justo que un jubilado pague $26.000 de agua y que un municipio deba cientos de millones de pesos y no pague”.

Aumento del 14% en la boleta del agua

En paralelo a ese esquema de inversiones, ARSA avanza en una actualización de tarifas. Iud confirmó que la empresa solicitó un aumento del 30%, del cual ya se autorizó un 14% de manera transitoria, mientras se desarrolla una revisión extraordinaria para definir el valor final. “Nos han adelantado un 14% hasta que en la revisión extraordinaria se resuelva cuál es el valor final”, explicó.

En términos concretos, el funcionario precisó el impacto en las facturas residenciales. “Aquellos usuarios de agua y cloacas, bimestralmente van a pasar de $23.000 a $26.291. Es decir, un incremento de alrededor de $3.300 en el bimestre, o $1.650 por mes, para la tarifa de hasta 30 metros cúbicos”, detalló.

Iud puso ese aumento en contexto, comparándolo con otras tarifas de servicios públicos. “En San Antonio Este me vino una boleta de luz de $180.000 y una de agua de $24.000”, afirmó, y recordó que la energía eléctrica es el principal insumo de la empresa. “Nosotros consumimos $1.200 millones de luz por mes. Bariloche, por ejemplo, consume $10 millones de pesos de energía por día”, agregó.

“Pensar que los servicios son gratis es un gran error”

En ese marco, uno de los ejes centrales de la entrevista giró en torno a la percepción social sobre el valor del agua potable y la idea extendida de que se trata de un servicio casi gratuito. “Pensar que los servicios son gratis es un gran error. Ese Estado social gigantesco en el que creíamos que nos regalaban todo, lo estamos pagando por otro lado”, sostuvo Iud.

Según explicó, cuando el costo del servicio no se refleja en la factura, termina financiándose a través de impuestos generales. “Si no pagás la boleta de agua el valor que corresponde, lo estás pagando con Ingresos Brutos, con IVA, con Ganancias o con algún impuesto. No existe nada gratis”, remarcó.

El presidente de ARSA insistió en que el proceso actual apunta a “sincerar” el valor del servicio, del mismo modo en que ocurrió con la tarifa eléctrica. “De la misma manera que la tarifa eléctrica dejó de tener subsidios y pagamos la luz lo que corresponde, en Aguas Rionegrinas estamos avanzando en ese sinceramiento”, señaló.

Para graficar el costo real del servicio, Iud realizó una comparación directa. “Cuando nosotros decimos que cobramos $26.000 hasta 30 metros cúbicos, si lo dividís por 60 días te da algo así como $400 por día. Ese es el costo que tenés para abrir la canilla y que salga agua potable, que se trae desde el río Negro o desde cientos de kilómetros por caños y canales, y que después vuelve por el sistema cloacal”, explicó. Y concluyó: “Son $400 por día, algo asimilable a tres o cuatro caramelos”.