Dramático rescate: turistas se perdieron en el Valle de la Luna

Se trata de dos visitantes extranjeros que se desorientaron en la barda. También sufrieron un desperfecto en el auto. Los agentes de la Comisaría 48° asistieron a la pareja.

Los turistas fueron encontrados en una zona de difícil acceso, y con el auto encajado en la arena.

Un grupo de turistas extranjeros se desorientaron en la zona del Valle de la Luna , en la zona de Paso Córdoba , General Roca . Los visitantes se perdieron en la zona de los cañadones y también sufrieron un desperfecto mecánico , cuando su vehículo quedó encajado en un sector arenoso . El operativo policial finalizó con éxito cuando los efectivos lograron guiarlos hasta la Ruta Provincial N°6.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Emergencias 911 , informando que los turistas no podían precisar su ubicación exacta y que no podían acceder a la ruta principal, por falta de conocimiento del terreno.

Ante la urgente situación, un móvil de la Comisaría 48° de Mosconi , a cargo del Sargento Ayte Sosa, se dirigió hacia el área señalada por los visitantes. Al llegar, los efectivos comprobaron que los viajeros estaban en una zona de difícil acceso y con el auto atrapado en la arena . Por esta razón, se coordinó un trabajo cuidadoso para garantizar su seguridad y evitar desprendimientos de la barda.

Durante más de dos horas, los efectivos realizaron distintas maniobras para liberar el vehículo y guiar a los visitantes a un lugar seguro. La intervención incluyó asistencia directa, control de la zona y acompañamiento hasta la ruta principal, lo que demostró no solo el profesionalismo de los agentes, sino también la calidez humana en el rescate y el compromiso con la seguridad de quienes eligen visitar nuestra región.

Un operativo exitoso

Finalmente, los turistas fueron escoltados hasta la Ruta N°6, para retomar el trayecto de regreso a la ciudad. El operativo destacó la intervención del personal policial en áreas rurales del Alto Valle, que permite que los vecinos y visitantes transiten la zona con tranquilidad y seguridad.