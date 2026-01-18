Internaron a un joven por una presunta picadura de yarará en General Roca

El paciente ingresó por guardia al hospital local y le aplicaron el suero antiofídico. Confirmaron que se encuentra estable.

Este fin de semana, un joven fue víctima de un preocupante hecho en General Roca . El hombre se encontraba en Paso Córdoba, General Roca, cuando recibió una picadura de una serpiente que, presuntamente, se trataría de una yarará . Por este motivo, tuvo que ser hospitalizado.

Según detallaron, la víctima tiene 23 años y se encuentra estable, bajo seguimiento médico en el Hospital Francisco López Lima. El incidente se registró en la tarde de este sábado.

Desde el nosocomio se conoció que el hecho se dio en la zona del río de Paso Córdoba. Según testigos, el joven habría intentado agarrar a la serpiente y fue en ese momento cuando el animal lo atacó.

Fue internado tras la picadura de serpiente

Desde el hospital informaron que el paciente ingresó desde la guardia y le aplicaron suero antiofídico. Hasta el momento, permanece internado y se encuentra estable. Además, este domingo será sometido a una nueva revisión con el área de Toxicología para continuar con el proceso de atención.

En este contexto, destacaron desde el nosocomio que “el hospital cuenta con el antídoto, a pesar de no ser una picadura habitual y además contamos con dosis en caso de que requiera”.

En caso de que se trate de una yarará, desde la institución sanitaria ya realizaron la denuncia al Ministerio de Salud, que derivó en la intervención al Departamento de Zoonosis.

Testigos filmaron en los últimos días la presencia de serpientes en la zona y aseguran que hace más de una década que no se registraban casos de mordeduras de yarará en la zona.

Hallan otra serpiente de gran tamaño en la zona

Hace un mes, el hallazgo de una serpiente de importantes dimensiones sorprendió a vecinos de Cervantes y, días después de la muerte en Cipolletti de un camionero por una yarará que lo picó en Cutral Co, la alarma volvió a encenderse. Para colmo, allí cerquita, en General Roca denuncian que está "minado de alacranes". La región tiembla de miedo.

La aparición de una culebra de gran tamaño ocurrió durante la tarde en el barrio Carlos Soria, cercano al Canal Principal de Riego. El momento quedó grabado y luego compartido en redes sociales, acompañado por un reclamo al Municipio. No obstante, hay que aclarar que esta subespecie es menos peligrosa y casi inofensiva para los humanos. Pero hoy, ninguna explicación técnica le quita el susto a la barriada.