Hallan otra serpiente de gran tamaño en la zona y crece la preocupación tras la muerte del camionero

Si bien se trata de una especie menos peligrosa que la yarará que ocasionó una tragedia, hay alarma entre los vecinos. Encima "está minado de alacranes".

La sorpresiva aparición de una culebra generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hallazgo de una serpiente de importantes dimensiones sorprendió a vecinos de Cervantes y, días después de la muerte en Cipolletti de un camionero por una yarará que lo picó en Cutral Co, la alarma volvió a encenderse. Para colmo, allí cerquita, en General Roca denuncian que está "minado de alacranes". La región tiembla de miedo.

La aparición de una culebra de gran tamaño ocurrió durante la tarde en el barrio Carlos Soria, cercano al Canal Principal de Riego . El momento quedó grabado y luego compartido en redes sociales, acompañado por un reclamo al Municipio. No obstante, hay que aclarar que esta subespecie es menos peligrosa y casi inofensiva para los humanos . Pero hoy, ninguna explicación técnica le quita el susto a la barriada.

"Seguimos teniendo 'mascotitas' que salen del terreno que está pegado a nosotros, con el barrio lleno de niños ", comentó la vecina que encontró el reptil en el cesto de basura . No sería la primera vez que las familias que residen en la zona se topan con este tipo de desagradables "visitas".

"El barrio que está pegado al nuestro también tiene muchos problemas con arañas y demás, porque también hay terrenos a los que no les hacen mantenimiento", comentó la vecina al portal local ANR.

Además, detalló que hay arbustos y yuyos, lo que facilita la presencia no solamente de culebras sino también de arañas y alacranes.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron al Municipio de Cervantes que lleven adelante el desmalezamiento de la zona. En ese intento por encontrar una solución, mencionaron que dieron aviso a las autoridades mediante la publicación, sin embargo, el pedido no fue respondido.

Sumado al peligro de la aparición de reptiles, la vecina comentó que también hay temor por la inseguridad ya que asegura que en los terrenos baldíos suelen esconderse personas que luego comenten robos.

"Es todo un peligro, aún más teniendo en cuenta que es un barrio donde hay niños y bebés", agregó. Por último, comentó que la culebra finalmente quedó en el cesto de basura ya que no pudieron sacarla.

¿Qué tipo de reptil es?

La culebra es un reptil no venenoso que suele habitar zonas rurales y urbanas del Alto Valle. A diferencia de las víboras, se caracterizan por tener un cuerpo largo y delgado, una cabeza pequeña - sin forma triangular marcada - y un comportamiento generalmente esquivo ante la presencia humana.

Según expertos, este tipo de animales cumple un rol clave en el equilibrio del ecosistema, ya que se alimenta de roedores, insectos y pequeños animales, contribuyendo al control natural de plagas. Suelen aparecer en cercos, patios o sectores con malezas en busca de refugio, alimento o calor, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas.

Desde organismos especializados recomiendan no intentar manipularlas ni agredirlas, ya que no representan un peligro para las personas. Ante su presencia, lo indicado es mantener distancia y permitir que el animal se retire por sus propios medios o dar aviso a personal especializado.

Los alacranes meten miedo en toda la zona

Ante la llegada del verano y las altas temperaturas en la región, la aparición de arácnidos se vuelve frecuente. En General Roca, ya son varios los casos en donde vecinos de distintos barrios alertaron sobre la presencia de alacranes.

Los reportes fueron hechos a través de las redes sociales y el hallazgo de este tipo de arácnidos ocurrión en sectores de la zona norte de la ciudad, como Barrio Nuevo y Quinta 25. "Entran por cualquier agujero", suelen comentar varios de los vecinos que mostraron su preocupación.

En algunos casos, hablan de repetidas apariciones en un corto lapso de tiempo y en otros, argumentan que debido a las pocas lluvias en la zona sumado al calor, la presencia de alacranes se incrementa.

Este ripo de hallazgos no es novedoso, ocurre todos los años durante el verano. Es por eso que distintos organismos gubernamentales refuerzan la prevención a través de la información. En el caso de los alacranes, en la Argentina, la especie de mayor importancia por número de muertes provocadas es el “Tityus trivittatus”, el cual no se encuentra en nuestra provincia.

Sin embargo, en Río Negro, suele encontrarse también otras especies que no representan un riesgo sanitario aunque su picadura es dolorosa. Ante la presencia de alacranes, recomiendan: limpiar permanentemente las habitaciones y rincones de la casa, revisar tanto las camas como la ropa antes de usar, evitar estar descalzo durante la noche ya que es el momento donde más circulan, tapar los resumideros, sacudir la ropa y evitar guardas cajas cerca de las paredes.

Las especies de alacranes que viven en la Patagonia son del género Bothriurus, tienen sus pinzas más cortas y gruesas. Tampoco tienen doble aguijón en la cola.