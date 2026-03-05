Fotos inéditas, trofeos y recuerdos: así es el museo que celebra los 40 años de la Corrida de Cipolletti

El espacio reúne imágenes históricas, medallas, remeras y recortes de diarios sobre las cuatro décadas de la carrera más emblemática de la Patagonia. Estará abierto al público hasta el domingo en el CCC.

El museo estará abierto al público desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo.

La historia de una de las carreras más importantes de la Patagonia ahora tiene su propio espacio para revivirla. Este jueves quedó inaugurado el Museo Histórico de la Corrida Ciudad de Cipolletti , una muestra especial que invita a recorrer cuatro décadas de deporte, emoción y comunidad .

La propuesta forma parte de las actividades del 10° Congreso de la Actividad Física 2026 y se montó en la Sala de Artes Visuales del Complejo Cultural Cipolletti , donde vecinos y visitantes podrán descubrir cómo creció la tradicional competencia que cada año convoca a miles de personas.

El museo estará abierto al público desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo , en los horarios de 9 a 13 y de 18 a 22 horas , con entrada libre para quienes quieran revivir momentos históricos de la Corrida.

Un viaje por 40 años de historia

La muestra reúne fotografías históricas, trofeos, medallas, remeras, recortes de diarios y registros audiovisuales que reflejan la evolución de la carrera y su impacto en la vida social y deportiva de la ciudad.

Cada objeto cuenta una parte de la historia de un evento que, con el paso de los años, se transformó en un símbolo de identidad para Cipolletti y toda la región.

image

El intendente Rodrigo Buteler recorrió el museo durante la inauguración y destacó la importancia del espacio.

“Contentos porque tenemos cosas muy novedosas por los 40 años. Recién lo recorrimos y da que hablar. Uno va viendo cómo la Corrida, año a año, ha ido creciendo. Es muy lindo que Cipolletti haya logrado un evento de esta envergadura por su calidad”, señaló.

Recuerdos aportados por los vecinos

El director general de Deportes, Leandro Domini, explicó que gran parte del material exhibido fue aportado por la propia comunidad.

“Son 40 años de historia volcados acá. Muchos vecinos se acercaron a traer sus recuerdos, un montón de personas anónimas que hoy dejaron su huella puesta en el museo”, expresó.

La muestra no solo celebra el esfuerzo de atletas y organizadores, sino también la participación de familias, voluntarios y vecinos que durante décadas hicieron posible que la Corrida se transforme en una verdadera fiesta popular.

Quienes visiten el museo podrán recorrer momentos históricos, protagonistas y anécdotas que marcaron el crecimiento de la competencia, consolidada hoy como una de las carreras más importantes del país. ‍