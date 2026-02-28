Aumenta el pasaje de KoKo en el Alto Valle: cuánto cuesta viajar desde el domingo

La empresa de transporte anunció un nuevo cuadro tarifario desde marzo para quienes transitan por la ruta 65.

Desde el 1 de marzo, aumentan los valores del pasaje del KoKo en el Alto Valle rionegrino.

El transporte interurbano en el Alto Valle vuelve a ajustar sus tarifas. Desde el 1 de marzo de 2026 , comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para los servicios de la empresa KoKo que conectan Cipolletti con Villa Regina y el resto de las localidades del corredor de la Ruta Provincial 65.

La actualización fue autorizada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro y alcanza a todos los tramos del servicio, con valores que ya superan ampliamente los registros del año pasado y consolidan una tendencia de incrementos sostenidos en el sistema de transporte regional.

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, el tramo completo entre Cipolletti y Villa Regina pasó a costar $8.760,10 , mientras que otros recorridos intermedios también registran subas significativas:

A partir del 1 de marzo rigen nuevas tarifas para viajar en el interurbano del KoKo.

Cipolletti – General Roca: $4.264,67

Cipolletti – Allen: $2.640,85

Cipolletti – Fernández Oro: $2.565

Cipolletti – Ingeniero Huergo: $7.629,84

En todos los casos, se trata de valores que impactan directamente en miles de usuarios que utilizan diariamente el servicio por motivos laborales, educativos o de salud.

comunicado koko El nuevo cuadro tarifario difundido por la empresa.

Un nuevo aumento en una tendencia sostenida

El incremento que comenzó a regir en marzo no es un hecho aislado. Durante 2025, el servicio de KoKo acumuló varios ajustes que fueron elevando progresivamente el costo del transporte en el Alto Valle.

Según registros oficiales, en agosto del año pasado se aplicó una suba del 7%, que se sumó a incrementos previos del 17% en febrero y del 4% en mayo, acumulando cerca de un 28% de aumento en lo que iba del año.

En ese momento, el pasaje entre Cipolletti y Villa Regina había alcanzado los $7.354, una cifra que ya marcaba un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios. Con el nuevo cuadro tarifario, ese mismo recorrido supera los $8.700, lo que refleja una continuidad en la actualización de precios por encima de la inflación mensual.

Koko Viajar de Cipolletti a Villa Regina pasó a costar $8.760,10. Gentileza

Impacto en los usuarios

El transporte interurbano es clave para la dinámica del Alto Valle, miles de personas se trasladan diariamente entre ciudades por trabajo, estudio o trámites. En ese contexto, cada aumento genera preocupación, especialmente en un escenario económico aún complejo.

Ya en 2025, especialistas advertían que los incrementos en el transporte superaban la inflación acumulada en algunos períodos, lo que profundizaba la presión sobre los ingresos familiares. La situación se replica en este inicio de 2026, con tarifas que continúan en ascenso.

Además, el servicio interurbano presenta pocas alternativas reales de movilidad, lo que deja a los usuarios con escaso margen de elección frente a las subas.