Nuevo aumento del pasaje de Koko en el Alto Valle: los valores

Es el tercer aumento del año y se aplica desde Villa Regina a Cipolletti, en el Alto Valle rionegrino.

Desde este lunes, los pasajeros que utilizan el servicio interurbano deben afrontar un nuevo aumento en el valor de los pasajes de la empresa Koko para su servicio en el Alto Valle. La compañía aplicó una suba del 7% en las líneas que recorren el tramo entre Villa Regina y Cipolletti , lo que representa el tercer ajuste tarifario del año.

La modificación en los precios fue autorizada por la Secretaría de Transporte de Río Negro. Con este incremento, el trayecto entre Cipolletti y Villa Regina pasa a valer $7354 .

Los ajustes anteriores se habían aplicado en febrero (17%) y en mayo (4%) que impactó de forma general en todos los servicios. En ese contexto, la actualización de este mes consolida una tendencia de aumentos escalonados en el sistema de transporte regional, sumando 28% en lo que va del 2025.

Cómo quedaron los valores

Cipolletti - General Roca pasó de $3300 a $3580

Cipolletti - Villa Regina pasó de $6840 a $7354

Villa Regina - General Roca pasó de $4504 a $4842

El aumentó supera la inflación anual acumulada

El INDEC informó el pasado 13 de agosto que el Índice de Precios al Consumidor de julio fue del 1,9 por ciento, unas décimas por encima del mes anterior. En los últimos doce meses, fue del 36,6 por ciento.

Con ello, en los primeros siete meses del año el IPC acumula un incremento del 17,3%.

En la Patagonia la inflación subió 2,1% con mayor incremento en Transporte con el 4,6% seguida por recreación y cultura con el 2,9%.

El índice de inflación de julio fue de 0,3 puntos más alto que el de junio (1,6%), lo que marcó un paso a precios parcial de la suba del dólar del mes pasado. Los analistas plantean qué agosto podría tener un número que supere al 2% debido a que el indicador podría recibir con mayor plenitud el impacto de la volatilidad del dólar.