Quita de subsidios a colectivos urbanos: ¿sube el boleto o bajan las frecuencias?

La Provincia no hará aportes a las empresas de colectivos de las grandes ciudades. En Bariloche anticipan una suba del boleto, pero la Provincia tiene un polémico plan B.

El servicio de colectivos urbanos de Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche se queda sin subsidios de la Provincia.

El gobierno de Río Negro suspenderá los subsidios que recibían las empresas de transporte urbano de pasajeros en las principales ciudades de la provincia. El dinero que aportó durante 2024 y 2025 para cubrir la quita de aportes del gobierno nacional ya no llegará y el costo del boleto podría aumentar en Cipolletti, Bariloche, Viedma y Roca.

Cipolletti es una de las ciudades que menores ingresos tuvo por subsidios provinciales para sus colectivos. Pehuenche recibía alrededor de 15 millones de pesos por mes . Ahora, ese dinero deberían cubrirlo los usuarios . Sin embargo, no está claro cómo impactará la quita de subsidios de Río Negro en la ciudad, ya que el Municipio licitó el servicio y la nueva concesión aún no entró en vigencia.

El intendente Rodrigo Buteler , durante el proceso de licitación, advirtió que el boleto del nuevo sistema podría ser más caro porque la red de colectivos será más amplia y costosa. La suba por quita de subsidios podría ser adjudicada, entonces, al nuevo contrato.

Desde el Municipio cipoleño, completamente alineado al gobierno provincial, no hubo cuestionamientos a la quita de subsidios. En Roca, la intendenta María Emilia Soria criticó la posible pérdida de aportes cuando se conoció el presupuesto de Río Negro, que no contempla las partidas necesarias.

Juan Ignacio Ciancaglini.jpg El secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, confirmó que no habrá subsidios para las empresas de colectivos que prestan el servicio de transporte urbano.

El temor de los intendentes por la quita de apoyo provincial al servicio urbano de transporte de pasajeros se hizo realidad en el inicio del año. El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini confirmó a El Cordillerano Radio que no habrá aporte monetario para sostener el servicio de transporte urbano. Sin embargo, afirmó que en Bariloche, la ciudad que mayores aportes recibía, se podría buscar otro tipo de acompañamiento para que el precio del boleto no se dispare.

La ciudad andina recibía 100 millones de pesos mensuales, por lo que su intendente, Walter Cortés, cuestionó duramente la decisión. "La gente no puede pagar más", afirmó. Y criticó la quita de aportes de Provincia teniendo en cuenta la generación de ingresos que Bariloche representa para el gobierno provincial.

Menos colectivos, ¿la alternativa de Provincia?

Ciancaglini manifestó que "la asistencia continúa", no desde lo económico sino mediante la asesoría para hacer más eficiente el transporte urbano. Y apuntó contra Nación por la decisión de suspender los aportes a las empresas de transporte del interior del país. “Es una batalla perdida, no una guerra perdida. Seguimos reclamando lo que corresponde por ley a Nación”, afirmó.

El funcionario provincial precisó que, en su momento, Nación destinaba el 81% de los subsidios al Gran Buenos Aires, mientras que el 19% restante se distribuía entre todas las jurisdicciones del interior del país. Río Negro recibía apenas el 1%, destinado a servicios provinciales y a los ocho municipios reconocidos por el Estado Nacional. “Es una obligación que tiene el gobierno nacional”, enfatizó.

Ciancaglini destacó la importancia de “eficientizar” el transporte: evitar colectivos circulando vacíos y ajustar frecuencias a la demanda real. “Para el transporte urbano hay que tomar decisiones que no siempre son simpáticas, pero son necesarias. Si hay que sacar frecuencias donde los colectivos van vacíos, hay que hacerlo. Hay que explicar al usuario que ese colectivo vacío alguien lo tiene que pagar”.