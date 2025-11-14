Pehuenche ¿Por 10 años más?: Cómo será el servicio nuevo y que cambiará
Solo una empresa se presentó a la licitación: ¿Cómo será el "nuevo servicio" y cuándo podría comenzar a funcionar en Cipolletti? Todos los detalles.
Pehuenche es la única empresa que se presentó en la licitación publica que abrió la Municipalidad de Cipolletti para el nuevo sistema de trasporte urbano de pasajeros. Siendo actualmente la firma que hoy presta el servicio ¿Qué podría cambiar y cuáles son las exigencias para que se quede con el servicio por 10 años más?
Los números de la oferta
El secretario de Legal y Técnica, Sebastián Caldiero, explicó que el proceso contempla un sistema de doble sobre: uno con los antecedentes técnicos y otro con la oferta económica. “Recibimos una única oferta de la firma Pehuenche S.A. que cotizó un total de 742.903 kilómetros anuales a un costo de $5.622,85 por kilómetro, lo que representa un presupuesto anual de $4.177 millones”, detalló.
Caldiero destacó que la comisión evaluadora analizará los aspectos técnicos, económicos y legales de la propuesta, reservándose la potestad de desestimar la oferta si no cumple con los requisitos del pliego. “El objetivo es garantizar transparencia y equilibrio financiero entre el municipio, la provincia y los usuarios”, indicó.
Por su parte, Juan Manuel Trasarti, propietario de Pehuenche, aseguró a LMCipolletti que la empresa está preparada para asumir el desafío. “El incentivo es la seguridad jurídica: tener un contrato nos permitirá invertir, renovar unidades y dar previsibilidad al personal. Hace 20 años que operamos con prórrogas temporarias, sin posibilidad de planificar”, expresó.
Trasarti sostuvo que la empresa ya tiene créditos preacordados para fabricar los nuevos colectivos. “Son unidades con características especiales para el servicio urbano, y su construcción requiere planificación. Si el municipio adjudica, estamos en condiciones de comenzar de inmediato”, aseguró.
Cómo será el nuevo servicio
El nuevo sistema de transporte urbano que busca implementar el municipio prevé cinco líneas y una flota inicial de siete unidades 0 km, equipadas con aire acondicionado frío/calor, cámaras de seguridad y monitoreo satelital en tiempo real.
El 80% de los colectivos contará con rampas o piso bajo, garantizando accesibilidad a personas con movilidad reducida. Además, se ampliarán los recorridos para alcanzar barrios que hoy no cuentan con cobertura, como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, San Lorenzo, Isla Jordán y el Distrito Vecinal Noreste.
También se prevé extender el horario nocturno hasta las 23:30 y reducir los tiempos de espera a menos de una hora. Las nuevas garitas (130 en total) serán más seguras, con cámaras, iluminación LED y conexión wifi.
El contrato establece penalizaciones por incumplimiento de frecuencias y obliga a la empresa adjudicataria a mantener la actual plantilla de choferes y personal de mantenimiento.
El acto de apertura del sobre
El acto, realizado en la sede municipal, marcó un paso formal en el proceso de recambio del servicio que funciona sin licitación desde 2005. La convocatoria, de alcance nacional e internacional, contemplaba una concesión de 10 años con posibilidad de prórroga.
El intendente Rodrigo Buteler valoró haber alcanzado esta instancia, aunque reconoció la complejidad del contexto. “Lo importante es haber dado el paso en licitar, en querer tener un nuevo servicio de transporte público. Hay una sola oferta que se presentó, la empresa Pehuenche. Ahora viene el análisis técnico y económico: si cumple con lo que pedimos y el precio es razonable, se evaluará la adjudicación; si no, podría abrirse un segundo llamado”, explicó a LM Cipolletti.
Una sola oferente y muchas expectativas
El mandatario municipal admitió que no le sorprendió la falta de competencia. “Sabíamos que era la única que había comprado el pliego. El transporte vive un momento difícil a nivel nacional, con una economía compleja, tasas altas y poca previsibilidad. Evidentemente, no es una plaza atractiva para nuevas empresas”, señaló.
Buteler insistió en que, más allá de la cantidad de oferentes, el desafío será garantizar un servicio eficiente, moderno y controlado, con un contrato que otorgue “seguridad jurídica tanto al municipio como a la empresa”. “Esto cambia completamente la relación: ahora sí podremos exigir cumplimiento estricto de los recorridos, frecuencias y condiciones del pliego”, sostuvo.
El jefe comunal también anticipó que la evaluación técnica demandará alrededor de 30 días, período en el que los equipos municipales analizarán la documentación, las garantías financieras y la estructura de costos presentada por Pehuenche.
Una nueva etapa en el horizonte
De no surgir objeciones técnicas, la adjudicación podría concretarse antes de fin de año y el nuevo sistema comenzaría a operar en febrero o marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.
Aunque el hecho de que solo una empresa se haya presentado deja sabor agridulce, el municipio confía en que esta licitación marque el inicio de una nueva etapa para el transporte público cipoleño, una de las demandas más antiguas de los vecinos. “Después de tanto esperar, hoy podemos decir que el proceso está en marcha. Ahora, la prioridad es que el servicio que venga y esté a la altura de lo que Cipolletti necesita”, concluyó Buteler.
El pliego de licitación completo
