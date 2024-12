Se presentó el nuevo modelo de Transporte Público para Cipolletti

El nuevo esquema de transporte está basado en la mejora de la prestación del servicio en la ciudad, esto implicará en una primera etapa que se inicie con 7 unidades 0 kilómetros equipadas con sistema de aire acondicionado frío - calor, cámaras de seguridad y monitoreo en tiempo real de las unidades . Son características que no tienen los colectivos actuales del servicio urbano.

En la actualidad solo hay en funcionamiento 5 colectivos que datan de 2011 en algunos casos. A modo de comparación, con esa antigüedad no se pueden utilizar autos para el servicio de taxis.

Además planean extender a cinco las líneas que operen, abarcando nuevos recorridos y barrios de la ciudad en un menor tiempo posible. Se intenta, así, que el servicio sea útil y atractivo como medio de transporte para un mayor número de vecinos..

"Hoy el tiempo de espera en cada línea es de 110 minutos, buscamos en esta primera etapa bajarlo a 45 minutos", explicó Gonzalo Regueiro, secretario de Fiscalización municipal.

Además detallaron los nuevos alcances de las líneas, estas llegaran a los barrios Lalor, El Espejo, Del Trabajo y San Lorenzo además de extender los recorridos hacia el este en Isla Jordán y avanzando en el Distrito Vecinal. También destacaron que solucionarán la demanda del alcance del servicio en Puente 83 y María Elvira.

Otra de las novedades de la propuesta es la extensión del horario nocturno que pasará de 20:30 a 23:30 . "En la medida que haya más demanda también se puede ir ampliando", dijo Regueiro.

A esto se le suma la incorporación de nuevas garitas para la espera "hoy tenemos 116 entre paradas y garitas, queremos llegar a 130", indicó el secretario con el detalle de que 60 serán "inteligentes" con servicio de monitoreo, seguridad, iluminación y wifi.

Sobre las unidades, el proyecto contempla que el 80% de la flota cuente con pisos bajos o rampas para personas que utilizan sillas de ruedas.

Nuevas garitas Cipolletti.jpg Planean poner en funcionamiento 60 garitas inteligentes con monitoreo, wifi e iluminación. Presentación. Gentileza

La experiencia de viaje y el usuario es otros de los puntos claves que apuesta el Municipio. "Vamos a contar con sistema de monitoreo en tiempo real para controlar pero también para que los pasajeros sepan por donde va el colectivo", mencionó Regueiro.

En este punto de la presentación fue interrumpido por el propio intendente para aclarar que "en la actualidad los vecinos se tienen que organizar por grupos de WhatsApp para saber por donde está pasando el colectivo. Esto es increíble, por años los cipoleños fueron creativos para organizarse", sostuvo el mandatario.

Nuevo servicio ¿nueva empresa?

El proyecto fue elaborado desde las áreas de Legal y Técnica junto a Fiscalización, el mismo da cuenta de las condiciones y pliegos a utilizar para el llamado a licitación pública. En esta instancia cabe destacar que se contempla la invitación a empresas que estén radicadas en cualquier punto de la Argentina o incluso a nivel internacional.

"En primera instancia se analizan las condiciones de la empresa, sus antecedentes y su solvencia técnica y financiera. En segundo término pasamos al análisis de la oferta económica y lo que va a impactar después en el en el cuadro tarifario o en el valor del boleto", mencionó Sebastián Caldiero, director General de Legal y Técnica de la Municipalidad.

Ahora el pliego con las condiciones se remite al Concejo Deliberante, serán ellos quienes en las primeras sesiones de 2025 puedan debatir y aprobar la iniciativa. "Esto no es una obligación del Ejecutivo, pero queremos la mayor transparencia posible para todos", dijo Buteler.

Además fue optimista en referirse que para el primer semestre del próximo año deberían estar llamando a licitación y posterior puesta en funcionamiento del servicio. Cabe destacar que la concesión inicial contemplará 10 años de funcionamiento y no imposibilita a que la actual empresa que opera pueda presentarse.

El costo del boleto

En la actualidad, el servicio de transporte público de la ciudad presenta una venta de 50 mil boletos mensuales, lo que refleja un descenso desde épocas pre pandemia en dónde el punto máximo rondaba en 80 mil ventas por mes. "Hoy tenemos un servicio malo, que menos vecinos eligen y que se retroalimenta negativamente", mencionó el Secretario de Fiscalización.

Lo que será el costo del nuevo boleto, Buteler indicó que será el Municipio quien fije el costo de servicio, esto estará sujeto a un esquema que irá desde lo que represente la venta de pasajes y la asistencia financiera que brindará el Estado provincial junto al Municipal. "No podemos asegurar que el valor sea igual al que tenemos hoy", mencionó.

nuevo servicio colectivo urbano.jpg Rodrigo Buteler encabezó la presentación en el Complejo Cultural de Cipolletti junto a funcionarios, la totalidad de concejales y vecinos. Gentileza

Sobre la posibilidad de implementar la Tasa Vial para el sustento del servicio, el Jefe comunal recordó que "es una ordenanza que fue sancionada y que la tenemos a disposición", no obstante ratificó que "por el momento no pensamos en aplicarla". En marzo, el Concejo Deliberante había aprobado la implementación de un impuesto del el 4,5% en los combustibles para financiar el transporte público, sin embargo no prosperó su implementación.

La metodología de pago para el nuevo servicio que se preste en la ciudad deberá contemplar el sistema SUBE pero también uno propio de la ciudad en donde el Ejecutivo podrá depositar dinero directamente a los usuarios y no a la empresa en caso de contar con algún beneficio de índole boleto gratuito o descuentos a diferentes grupos sociales.