ARSA monitorea el río Negro tras los picos de turbiedad: cómo está el servicio en Cipolletti

Las lluvias generaron turbiedad en el río Negro y algunos vecinos notaron agua turbia o baja presión. ARSA informó cómo está funcionando el servicio.

Aguas Rionegrinas (ARSA) se encuentra monitoreando el caudal del río Negro ante la turbiedad registrada en las últimas horas.

Durante las últimas horas, vecinos de Cipolletti y distintas localidades del Alto Valle advirtieron cambios en el servicio de agua potable en sus domicilios. En algunos barrios se registró agua con un aspecto turbio al abrir las canillas , mientras que otros usuarios señalaron baja presión e incluso interrupciones momentáneas del suministro.

La situación generó preocupación entre los usuarios y rápidamente se replicaron consultas en redes sociales y grupos vecinales. Sin embargo, desde la empresa estatal Aguas Rionegrinas ( ARSA ) aclararon que el fenómeno está vinculado a un incremento en la turbiedad del río Negro provocado por las lluvias y tormentas que afectaron a la región durante las últimas 48 horas.

Las precipitaciones no sólo impactaron en Río Negro sino también en la provincia de Neuquén , provocando el arrastre de sedimentos hacia el cauce del río que abastece a las plantas potabilizadoras del Alto Valle.

agua fernández oro Vecinos del Alto Valle registraron ingreso de agua turbia a sus domicilios en las últimas horas. Gentileza

Un fenómeno natural que complica el proceso de potabilización

Desde ARSA explicaron que el aumento de turbiedad en el agua es un proceso natural que suele registrarse luego de eventos meteorológicos intensos. El agua de lluvia arrastra sedimentos, arcilla y partículas de la tierra que terminan en el río, alterando momentáneamente sus condiciones.

Aunque el agua sigue siendo la misma, la presencia de este material en suspensión provoca que el líquido adquiera un aspecto visual más oscuro o “sucio”, lo que dificulta el proceso de filtrado en las plantas potabilizadoras.

“Este material obliga a que las plantas trabajen a un ritmo más lento para garantizar que el agua final mantenga su calidad habitual”, indicaron desde la empresa provincial.

Ante este escenario, los equipos técnicos de ARSA se encuentran monitoreando de manera permanente el comportamiento del río Negro y los niveles de sedimentos para ajustar la producción de agua potable según las condiciones.

Planta Potabilizadora En Cipolletti ya se encuentra normalizado el servicio con la planta potabilizadora en servicio. Archivo

Qué pasa con el servicio en Cipolletti y el Alto Valle

Tras los picos más altos de turbiedad registrados en el río, el organismo informó que el servicio en Cipolletti continúa funcionando con normalidad.

Según el parte oficial difundido por la empresa, la situación actual en las distintas ciudades del Alto Valle es la siguiente:

Cipolletti, Fernández Oro y Catriel: el sistema ya atravesó los momentos de mayor turbiedad y el servicio se presta con normalidad.

el sistema ya atravesó los momentos de mayor turbiedad y el servicio se presta con normalidad. Allen: el sistema comenzó a normalizarse durante la mañana luego de que los niveles de sedimentos en el río comenzaran a descender.

el sistema comenzó a normalizarse durante la mañana luego de que los niveles de sedimentos en el río comenzaran a descender. General Roca: debido al paso del pico de turbiedad por esta zona, el proceso de potabilización se realiza a menor velocidad, lo que podría provocar baja presión en barrios de la zona sur y zona baja de la ciudad.

debido al paso del pico de turbiedad por esta zona, el proceso de potabilización se realiza a menor velocidad, lo que podría provocar baja presión en barrios de la zona sur y zona baja de la ciudad. Villa Regina: la situación es más compleja, ya que la planta potabilizadora debió detener su funcionamiento debido al alto nivel de turbiedad, por lo que el servicio se encuentra afectado.

Desde ARSA indicaron que se mantiene un seguimiento permanente de la evolución del río para retomar los niveles habituales de producción apenas las condiciones naturales lo permitan. En paralelo, solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del recurso mientras el sistema termina de estabilizarse.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentra priorizar el consumo humano y evitar tareas que demanden gran cantidad de agua, como el riego de patios o el lavado de veredas.