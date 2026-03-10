Casi 2.700 infracciones en un mes: qué faltas cometen más los cipoleños

En febrero se labraron un 94% más de actas de infracción en Cipolletti que en el mismo mes de 2025. El aumento se vincula a más controles. ¿Qué faltas lideran el ranking?

La ciudad incrementó la cantidad de infracciones de febrero 2026 comparado con el mismo mes del 2025.

Durante febrero de 2026 el área de Fiscalización del Municipio de Cipolletti registró un fuerte incremento en la cantidad de infracciones labradas en la ciudad. Los datos oficiales muestran que se emitieron 2.660 actas , casi el doble que en el mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado 1.369 . El aumento supera el 94% interanual y desde el municipio lo vinculan directamente con una mayor presencia de controles en la vía pública y el uso intensivo de herramientas de fiscalización .

Las cifras surgen de los registros del área municipal encargada de supervisar el cumplimiento de normas de tránsito, comercio y habilitaciones en la ciudad. El informe refleja que la mayoría de las infracciones continúan vinculadas a conductas viales, especialmente aquellas detectadas por cámaras en intersecciones semaforizadas.

El tipo de infracción más frecuente en Cipolletti sigue siendo el cruce de semáforo en rojo detectado mediante fotomultas . Durante febrero de 2026 se registraron 2.014 actas por Foto Rojo , lo que representa el 75,7% del total de infracciones labradas en la ciudad durante ese mes.

Las infracciones por cruce de semáforos en rojo, siguen liderando el ranking.

En febrero del año anterior se habían registrado 1.115 infracciones por el mismo motivo, equivalentes al 81,4% del total de actas de ese período.

Si bien el porcentaje sobre el total bajó levemente, el número absoluto creció con fuerza: 899 infracciones más que el mismo mes del año anterior. Esto refleja, por un lado, la continuidad de conductas de riesgo al volante y, por otro, el impacto del sistema de monitoreo automatizado que funciona en distintas esquinas de la ciudad.

Infracciones febrero 2025 Registro de infracciones febrero 2025. Contraloría Municipal Cipolletti

Alcoholemia: controles más intensivos

Otro de los datos que más creció en la comparación interanual corresponde a los controles de alcoholemia. Durante febrero de 2025 los registros indicaban apenas dos infracciones por alcoholemia positiva en autos y ninguna en motos u otros vehículos.

Un año después la situación cambió considerablemente. En febrero de 2026 el área de Fiscalización registró:

20 alcoholemias positivas en autos

10 en motocicletas

12 en otros vehículos

En total, 42 infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante.

El aumento se vincula principalmente con operativos nocturnos y controles preventivos realizados durante fines de semana, que se intensificaron durante el verano. Cabe destacar que previo a finalizar el 2025, el área de Tránsito tuvo modificaciones internas que hicieron que se sumen nuevos inspectores y se diagramen controles nocturnos y de madrugada, con especial énfasis en los fines de semana.

Infracciones febrero 2026 Registro de infracciones febrero 2025. Contraloría Municipal Cipolletti.

Más controles de documentación y licencias

El informe también muestra un crecimiento en las infracciones vinculadas a documentación obligatoria y habilitaciones para conducir.

Durante febrero de 2026 se registraron:

43 actas por falta de documentación en autos

64 en motocicletas

8 por licencias vencidas

37 licencias retenidas

En febrero de 2025 esos números eran considerablemente más bajos:

9 faltas de documentación en autos

9 en motos

3 licencias retenidas

ninguna licencia vencida detectada.

Estos datos reflejan un refuerzo de los controles preventivos en la vía pública, especialmente sobre motociclistas, uno de los sectores más fiscalizados.

Tránsito Las infracciones de tránsito se incrementaron considerablemente. Archivo

Actas varias: tránsito concentra la mayoría

Además de las infracciones estrictamente viales, el área de Fiscalización municipal también labra actas vinculadas a otras áreas de control. En febrero de 2026 se registraron 486 actas dentro de la categoría “varias”, más del doble que las 231 registradas en febrero de 2025.

Dentro de ese grupo, Tránsito concentra la gran mayoría, con 405 infracciones, lo que equivale al 83% del total de actas varias. También aparecen infracciones vinculadas a controles comerciales, bromatología, transporte, obras privadas y abasto.

Menos actas anuladas

Otro dato relevante del informe es la reducción de actas anuladas. Durante febrero de 2025 se habían registrado 68 anulaciones, lo que representaba casi 5% del total de infracciones.

En febrero de 2026 ese número cayó a 10 actas anuladas, apenas 0,38% del total, lo que indica una mayor precisión en los procedimientos de fiscalización.

1766599294403-los-operativos-transito-continuaran-los-festejos-navidad-diferentes-puntos-la-ciudad Los operativos de tránsito en los horarios nocturnos se ampliaron e intensificaron. Archivo

Un verano con más controles en las calles

La comparación de los datos muestra que el incremento de actas no solo responde a conductas infractoras sino también a una política de mayor control por parte del municipio de Cipolletti.

Durante el verano se reforzaron operativos de tránsito, controles nocturnos, fiscalización comercial y monitoreo con cámaras, lo que impactó directamente en las estadísticas de infracciones.

Aun así, los números dejan en evidencia que el cruce de semáforo en rojo continúa siendo el principal problema de seguridad vial en la ciudad, seguido por infracciones administrativas y, en crecimiento, los casos de alcoholemia positiva detectados en controles preventivos.