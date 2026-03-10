Viajó 12 días en bicicleta, de Cipolletti a Concordia, para cumplirle una promesa a su madre fallecida

Tiene 56 años y problemas en la columna . Se bancó el viento en contra, el calor y la lluvia . Su emoción y la de su fiel sobrino al llegar a dónde descansan los restos de su mamá.

Promesa y hazaña cumplida. Daniel junto a su sobrino que lo acompañó en la travesía. Foto gentileza Miguel Parra.

Ni el viento en contra, ni esos insoportables dolores en la columna que padece hace tiempo, ni el calor, ni la lluvia pudieron frenarlo. Daniel (56 años) se propuso saldar una cuenta pendiente que significaba mucho para él. Con su bicicleta recorrió 1500 kilómetros para cumplir la promesa de ir a visitarla en “dos ruedas” que le había hecho a su madre fallecida hace un año.

Se lamenta que no pudo hacerlo con ella en vida pero nunca es tarde para honrar la memoria de un ser querido. Así fue como, con esa motivación e impulso imparable, este hombre radicado hace casi 40 años en Cipolletti pedaleó hasta el cansancio y llegó en bicicleta al sitio en el que descansan los restos de la querida Elsa.

La mujer murió en 2025 y vivía en La Criolla , Departamento de Concordia, Entre Ríos, en la casa familiar.

La última vez que Dany fue a visitarla lo hizo en colectivo y la señora ya se encontraba enferma. Cuando se produjo el triste desenlace, Daniel sintió impotencia por no haber podido hacerle la ofrenda en vivo pero a la vez se juramentó en medio del dolor que cumpliría igualmente con la promesa y se llegaría en bicicleta hacia donde descansan sus restos.

Fueron 12 días en medio de elevadas temperaturas, de viento y de lluvia hasta llegar a destino. Un esfuerzo conmovedor, una increíble historia de amor, de este entrerriano que había llegado a Cipolletti con tan solo 18 años para trabajar en la cosecha de peras y manzanas y nunca más se fue. En la región formó su familia.

Con determinación, haciendo caso omiso a sus propios achaques de salud, Daniel logró llegar hasta llegar a su pueblo natal. En esta loca, sentimentalista y riesgosa aventura lo acompañó su sobrino Juan (28), que fue su compañero de ruta en cada kilómetro de este desafío.

Bici historia

Y el recuerdo de su madre se agigantó en cada estocada rutera, en cada noche de descanso, en casa pensamiento.

En La Criolla, población que se denomina así en honor a Flora del Carmen de Urquiza, la hija del general Justo José de Urquiza, los recibieron vecinos y familiares que vitorearon su paso.

También destacan la solidaridad de cada persona que en el camino les brindó ayuda, les ofreció un lugar donde dormir y donde comer, y que regalaron un abrazo y palabras de aliento.

Tuvieron un Dios aparte que los ayudó en un recorrido tan extenso aunque sospechan que también ese ángel llamado Elsa, iluminó el camino desde el cielo.

La emoción de su hija Paula

"Papá, estamos profundamente orgullosos de ustedes. Demostraron constancia y amor, que los sueños se cumplen y este sueño era también promesa, y lo lograste. Esta experiencia quedará para siempre en sus corazones y también en el de todos nosotros, que los acompañamos con emoción y admiración, Orgullosa de vos y también de mi primo Juan, que te acompañó siempre desde el primer día y sé que también fue un viaje emotivo para él que hace poco también sufrió una perdida familiar. Se apoyaron mutuamente, dos genios", indicó Paula en declaraciones a LM Cipolletti.

¡Grande Pa!