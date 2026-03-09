Petróleo y salida laboral: darán una charla gratuita para quienes buscan trabajo en la industria

El encuentro se realizará en Cipolletti y estará orientado a jóvenes y personas que quieran mejorar su perfil profesional para ingresar al sector petrolero.

La charla se llevará a cabo en el Instituto Celsius de Cipolletti a las 18 horas.

El Instituto Celsius abrirá un ciclo de charlas con un encuentro orientado a quienes quieren insertarse laboralmente en la industria petrolera . Hablarán sobre las habilidades más buscadas, oficios con salida laboral y cómo preparar el perfil profesional para trabajar en el sector.

La industria petrolera sigue generando oportunidades laborales en la región y cada vez se demandan más perfiles técnicos y oficios vinculados a la actividad . Con ese objetivo, el Instituto Celsius de Cipolletti realizará este lunes una charla abierta y gratuita sobre empleabilidad en el sector petrolero , destinada a jóvenes y personas que buscan mejorar su perfil laboral.

La actividad se realizará a las 18 en la sede del instituto , ubicada en España 149, y estará a cargo del especialista en gestión del talento humano Leonardo Torrecilla , quien cuenta con amplia experiencia en la industria.

Según explicaron desde la organización, la charla busca acercar a la comunidad herramientas concretas para ingresar al mundo laboral del petróleo, un sector que continúa expandiéndose en la región impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.

image

Mucho más que trabajar en el pozo

Desde el instituto remarcaron que uno de los objetivos es derribar la idea de que el trabajo petrolero se limita únicamente a las tareas en el pozo.

“Hoy hay una gran necesidad de oficios vinculados a la industria. Más allá de los ingenieros o profesionales universitarios, se necesitan perfiles técnicos y personas con habilidades específicas”, explicaron desde la organización.

En ese sentido, indicaron que muchas empresas requieren trabajadores con conocimientos en soldadura, operación de maquinaria, logística y mantenimiento, entre otras áreas.

Por ese motivo, durante la charla se abordarán las habilidades que actualmente busca la industria, tanto técnicas como personales.

Qué habilidades busca hoy la industria petrolera

Entre los temas que se tratarán en el encuentro se destacan:

Qué significa hoy la empleabilidad dentro del sector energético.

Las habilidades duras y blandas más demandadas por las empresas.

La creciente importancia de las habilidades digitales .

Cuáles son los puestos más requeridos actualmente en la industria.

Además, el capacitador hablará sobre aspectos clave para quienes quieren trabajar en el sector, como la gestión del tiempo, la adaptación a los sistemas de trabajo, la distancia de la familia y la organización de tareas en entornos operativos.

Un ciclo de charlas abiertas para la comunidad

La actividad marcará el inicio de un ciclo de charlas abiertas y gratuitas que el Instituto Celsius planea realizar durante el año con distintas temáticas vinculadas al mundo laboral y los oficios.

Entre los próximos encuentros previstos se encuentran charlas sobre responsabilidad civil en el ejercicio de los oficios, reparación de celulares y el impacto del uso excesivo de la tecnología en la salud.

Desde la institución explicaron que la iniciativa busca posicionarse como un espacio de formación que aporte herramientas útiles a la comunidad y acompañe el desarrollo profesional de quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales.

Para inscripciones y más información, pueden comunicarse con los siguientes números telefónicos: 2995 81-8126 / 2994 63-6720 / 2996 74-3527.